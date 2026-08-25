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Головна Економіка Де бюджетно відпочити у вересні: 2 курорти для пізньої відпустки

Де бюджетно відпочити у вересні: 2 курорти для пізньої відпустки

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 18:10
Бюджетні курорти все включено: де у вересні тепле море і менше туристів
Морське узбережжя. Фото: Tripadvisor

Українці, які не встигли поїхати у відпустку на море влітку 2026 року, можуть організувати пізній відпочинок. Оксамитовий сезон розпочнеться наприкінці серпня і триватиме до середини жовтня — його вважають одним із найкращих періодів для подорожі до узбережжя. По-перше, ціни у готелях часто нижчі, по-друге, спадає літня спека і зменшується кількість туристів.

Сайт Новини.LIVE розповідає про бюджетні напрямки для відпочинку на морі.

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Скільки коштує відпочинок у Туреччині

Температура повітря у вересні доходить орієнтовно до +30°С, а море залишається дуже теплим. Тому мандрівники можуть обійтися без літньої спеки і великої кількості туристів на пляжах, обравши для поїздки саме оксамитовий сезон. Тури коштують на 10-20% дешевше, проте клієнти отримують обслуговування за системою "все включено".

Де бюджетно відпочити у вересні: 2 курорти для пізньої відпустки - фото 1
Вартість відпочинку в Туреччині. Фото: скриншот

П'ятиденна подорож до Аланії може обійтися щонайменше у 22 800 грн (знижка 9% від туристичного оператора). Стільки коштує проживання у п'ятизірковому готелі, розташованому буквально на березі моря. До послуг гостей — два відкритих басейни, фітнес-центр, загальний лаунж, дитячий клуб, ресторан, аквапарк, ігровий майданчик, спортивні розваги, сауна та багато іншого.

Скільки коштує поїздка у Грецію

Ще один напрямок, який ідеально підходить для вересневого відпочинку — це грецькі острови. Повітря на більшості курортів прогрівається до +38-32°С, а хорошою альтернативою пляжам є цікаві екскурсії до визначних культурних пам'яток.

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Відпочинок за системою обслуговування "все включено" обійдеться українцям у 20 000 грн за три дні. Стільки коштує поселення у п'ятизірковому готелі на курорті "Олімпійська Рів'єра".

Де бюджетно відпочити у вересні: 2 курорти для пізньої відпустки - фото 2
Вартість відпочинку в Греції. Фото: скриншот

"Готель пропонує широкий спектр послуг і простору, комфортні номери з усіма сучасними зручностями, ресторани та бари, басейни, кафе, конференц-послуги, інтернет, обслуговування номерів, дитячий клуб, спорт та розваги, розкішний SPA-центр", — йдеться на сайті туроператора.

Мандрівникам не потрібно думати про витрати на харчування та додаткові розваги, оскільки ці потреби входять у вартість обслуговування. В приємною перевагою стане розвинена інфраструктура на островах і материковій території країни, неймовірні краєвиди та смачна місцева їжа.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, де відпочити пенсіонерам в оксамитовий сезон. Ми дізналися, скільки доведеться заплатити за поїздку на курорти Болгарії та Чорногорії у вересні 2026 року. На вибір туристів — безліч варіантів поселення у готелях за системою обслуговування "все включено".

Також Новини.LIVE розповідали, що українці думають про відпочинок у Таїланді. Туристи залишили відгуки в соціальних мережах і пояснили, що їм сподобалося або не сподобалося. Тижневий тур із людини коштує орієнтовно 1000 доларів станом на кінець серпня 2026 року.

Туреччина відпочинок Греція відпустка курорти
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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