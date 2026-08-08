Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Відпочинок у Греції в оксамитовий сезон: який острів обрати українцям для поїздки на море

Відпочинок у Греції в оксамитовий сезон: який острів обрати українцям для поїздки на море

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 10:05
Курорти все включено в Греції: який острів обрати для відпочинку і скільки коштує поїздка
Пляжі в Греції, кораблі та будинки. Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці серпня 2026 року розпочнеться оксамитовий сезон — один із найкращих періодів для поїздки на море. Ціни в готелях традиційно знижуються, а кількість туристів на курортах зменшується. Ми розібралися, скільки мінімально доведеться віддати за подорож у Грецію та які острови підходять для пляжного відпочинку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує поїздка у Грецію станом на серпень 2026 року.

Який острів Греції обрати українцям

Кожна локація має унікальні характеристики та специфічні особливості, які формувалися десятиліттями. Наприклад, острів Крит вважають універсальним і радять всім туристам, які вперше планують побувати в Греції.

Там гостям пропонують смачну місцеву їжу, розвинену інфраструктуру для дітей, дорослих і людей похилого віку, великий вибір готелів за системою обслуговування "все включено", прекрасні краєвиди та локації для екскурсій.

Шукачів-романтики зазвичай спрямовують на острів Санторіні, який утворився внаслідок масштабного виверження вулкана. Ціни на проживання там вищі, однак сервіс у готелях перебуває на преміальному рівні, а для пар і сімей передбачили безліч розваг.

Читайте також:

Третє місце за популярністю ділять острова Корфу та Родос. Для першого характерна гірська місцевість, тому молодь активно займається альпінізмом. Водночас людям похилого віку і маленьким діткам може бути незручно пересуватися через складний рельєф. На Корфу переважає м’який клімат і спокійна атмосфера.

Родос відомий згадкою про одне з семи чудес стародавнього світу. Йдеться про величезний пам'ятник грецькому богу сонця Геліосу, який розташовувався біля місцевого порту. Землетрус зруйнував унікальну споруду, однак острів продовжують відвідувати поціновувачі визначних пам'яток.

Вартість відпочинку у Греції

На узбережжі Егейського моря розташована курортна зона під назвою "Олімпійська Рив'єра" — одне з найпопулярніших місць для туристичного відпочинку. Поселення на кілька днів у п'ятизірковому готелі обійдеться щонайменше у 26 000 грн з людини. Гостям гарантують обслуговування за системою "все включено" і невелику відстань до пляжу.

Відпочинок у Греції в оксамитовий сезон: який острів обрати українцям для поїздки на море - фото 1
Вартість турів на грецькі острови. Фото: скриншот

Поселення на острові Крит коштує від 33 000 грн. На території готелю є відкритий басейн, ресторан, кілька барів, ігровий майданчик і місця для спортивних розваг. Варто зауважити, що поїздка на острови обійдеться мандрівникам дорожче, ніж перебування безпосередньо на грецькому півострові.

Раніше Новини.LIVE писали, що кажуть українські туристи про відпочинок у Єгипті. Серед переваг мандрівники виділяють сервіс, орієнтований на європейців, і розвинену інфраструктуру. З мінусів перебування у Єгипті — екстремальна температура і великі натовпи туристів.

Також Новини.LIVE розповідали, де можуть недорого відпочити українці в серпні 2026 року. Бюджетними напрямками вважаються Болгарія, Туреччина та Єгипет. Однак проживати доведеться у недорогих готелях за системою обслуговування "все включено".

відпочинок Греція курорти
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації