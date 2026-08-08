Курорти все включено в Греції: який острів обрати для відпочинку і скільки коштує поїздка

Пляжі в Греції, кораблі та будинки. Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці серпня 2026 року розпочнеться оксамитовий сезон — один із найкращих періодів для поїздки на море. Ціни в готелях традиційно знижуються, а кількість туристів на курортах зменшується. Ми розібралися, скільки мінімально доведеться віддати за подорож у Грецію та які острови підходять для пляжного відпочинку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує поїздка у Грецію станом на серпень 2026 року.

Який острів Греції обрати українцям

Кожна локація має унікальні характеристики та специфічні особливості, які формувалися десятиліттями. Наприклад, острів Крит вважають універсальним і радять всім туристам, які вперше планують побувати в Греції.

Там гостям пропонують смачну місцеву їжу, розвинену інфраструктуру для дітей, дорослих і людей похилого віку, великий вибір готелів за системою обслуговування "все включено", прекрасні краєвиди та локації для екскурсій.

Шукачів-романтики зазвичай спрямовують на острів Санторіні, який утворився внаслідок масштабного виверження вулкана. Ціни на проживання там вищі, однак сервіс у готелях перебуває на преміальному рівні, а для пар і сімей передбачили безліч розваг.

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Третє місце за популярністю ділять острова Корфу та Родос. Для першого характерна гірська місцевість, тому молодь активно займається альпінізмом. Водночас людям похилого віку і маленьким діткам може бути незручно пересуватися через складний рельєф. На Корфу переважає м’який клімат і спокійна атмосфера.

Родос відомий згадкою про одне з семи чудес стародавнього світу. Йдеться про величезний пам'ятник грецькому богу сонця Геліосу, який розташовувався біля місцевого порту. Землетрус зруйнував унікальну споруду, однак острів продовжують відвідувати поціновувачі визначних пам'яток.

Вартість відпочинку у Греції

На узбережжі Егейського моря розташована курортна зона під назвою "Олімпійська Рив'єра" — одне з найпопулярніших місць для туристичного відпочинку. Поселення на кілька днів у п'ятизірковому готелі обійдеться щонайменше у 26 000 грн з людини. Гостям гарантують обслуговування за системою "все включено" і невелику відстань до пляжу.

Вартість турів на грецькі острови. Фото: скриншот

Поселення на острові Крит коштує від 33 000 грн. На території готелю є відкритий басейн, ресторан, кілька барів, ігровий майданчик і місця для спортивних розваг. Варто зауважити, що поїздка на острови обійдеться мандрівникам дорожче, ніж перебування безпосередньо на грецькому півострові.

Раніше Новини.LIVE писали, що кажуть українські туристи про відпочинок у Єгипті. Серед переваг мандрівники виділяють сервіс, орієнтований на європейців, і розвинену інфраструктуру. З мінусів перебування у Єгипті — екстремальна температура і великі натовпи туристів.

Також Новини.LIVE розповідали, де можуть недорого відпочити українці в серпні 2026 року. Бюджетними напрямками вважаються Болгарія, Туреччина та Єгипет. Однак проживати доведеться у недорогих готелях за системою обслуговування "все включено".