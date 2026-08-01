Відпочинок all inclusive в оксамитовий сезон: які ціни на курортах Єгипту і Туреччини

Готель у Єгипті та пляжі Туреччини. Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці серпня 2026 року розпочнеться оксамитовий сезон. Українці найчастіше обирають відпочинок у Туреччині та Єгипті в цей період, оскільки він характеризується зменшенням кількості туристів і зниженням температури на вулиці. Ми дізналися, в які суми обійдеться кількаденне проживання у готелях на початку вересня.

Сайт Новини.LIVE розповідає про ціни на відпочинок у Єгипті та Туреччині в оксамитовий сезон.

Скільки коштує поїздка в Туреччину

Мандрівники зможуть обійтися бюджетом у 500 доларів, тобто орієнтовно 23 000 грн. Серед популярних курортів — Аланія, Кемер, Сіде і Бодрум. Можна обрати локацію на Середземноморському чи Егейському узбережжі, орієнтуючись на ціни, клімат та інфраструктуру.

Вартість відпочинку в Туреччині. Фото: скриншот

Проживання протягом чотирьох днів у тризірковому готелі Аланії обійдеться орієнтовно у 22 700 грн. Гостям пропонують близьке розташування до пляжу, відкритий басейн із дитячою секцією, спортивні розваги (сауна, настільний теніс, волейбол, дартс, прокат велосипедів), а також дитячий клуб та ігровий майданчик.

Ціни на відпочинок у Єгипті

Оксамитовий сезон у Єгипті передбачає більш комфортну температуру та можливість довше гуляти на відкритому повітрі. У вересні кількість мандрівників може зменшитися, а ціни підуть на спад.

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Вартість відпочинку в Єгипті. Фото: скриншот

Головною туристичною локацією є місто Шарм-ель-Шейх, розташоване на Синайському півострові. Воно приваблює відпочивальників:

кораловими рифами біля узбережжя;

розвиненою інфраструктурою;

безвітряними бухтами;

активним нічним життям;

розкішними готелями за системою обслуговування "все включено";

екскурсіями на яхтах тощо.

Проживання протягом п'яти ночей у тризірковому готелі коштує 22 000 грн. Відпочинок у Хургаді ( західне узбережжя Червоного моря) обійдеться дорожче — від 25 000 грн з людини. Готелі забезпечені всіма зручностями та пропонують якісний сервіс, судячи з відгуків гостей.

Що ще варто знати українцям

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