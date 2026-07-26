Курорти все включено в серпні 2026 року: які варіанти найгірші для пенсіонерів

Пляж і жінка з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE, Booking. Колаж: Новини.LIVE

Українські туристи мають багато варіантів для відпочинку в серпні 2026 року. Однак деякі курорти "все включено" можуть не підійти людям похилого віку. Пенсіонерам нерідко заважають шуми, дитячі крики, гучні вечірки та інші атрибути популярних готелів біля моря.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди не варто їхати українським пенсіонерам влітку 2026 року.

Де не слід відпочивати пенсіонерам

Коли заходить мова про комфорт людей похилого віку, до уваги беруть не лише складний рельєф та інфраструктуру. Безпосередньо в готелі можуть виникати проблеми з безперервним шумом від дитячих ігор або молодіжних вечірок.

Тому пенсіонерам радять уникати курортів, які часто відвідують сім’ями. А найкращий варіант — знайти готель Adults Only, де заборонено проживати неповнолітнім і немає аніматорів, дитячих розважальних програм тощо. Це гарантує спокійний відпочинок у колі дорослих туристів.

Далекі поїздки, наприклад, у Єгипет — ще одна потенційна перепона для комфорту. Адже люди похилого віку часто погано переносять перельоти. Додатково в Шарм-ель-Шейху завжди натовпи мандрівників, екстремальні температури влітку та довгі понтони до моря в окремих готелях.

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Куди поїхати в серпні пенсіонерам

Серед варіантів, які поєднують вигідні ціни з якісним обслуговуванням і великим вибором житла — Туреччина та Болгарія. Перед бронюванням номера слід уважно ознайомитися з розташуванням готелю: важливо, щоб він знаходився недалеко від моря, не був оточений складними рельєфами і приймав лише повнолітніх гостей.

В Болгарії варто звернути увагу на готель Sunny Beach Club (Сонячний Берег). Серед зручностей для пенсіонерів — низький умивальник, туалет із поручнями, аварійний шнур у ванній кімнаті, оздоровчі процедури, ліфт тощо.

Готель у Болгарії. Фото: скриншот

Він працює за системою обслуговування "все включено" і розташований недалеко від пляжу. На території приміщення є два відкритих та один критий басейн, тому ходити на море не обов'язково. Стандартний номер із двома окремими ліжками коштує в серпні 2026 року близько 9 000 грн.

В Аланії (Туреччина) працює Ramira City Hotel для гостей віком від 16 років. Він розташований у центрі міста на відстані 500 метрів від моря, однак відкритий басейн компенсує цей недолік. За стандартний двомісний номер доведеться заплатити 5 300 грн у серпні.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, на яких курортах не доведеться проходити EES. Варто виділити Кіпр, який не повністю інтегрувався до Шенгенської зони, Албанію, Чорногорію, Молдову, Боснію і Герцеговину. В ці країни туристи можуть в'їхати без зайвих черг, оскільки там не запровадили нову європейську систему.

Також Новини.LIVE розповідали, кому підходять готелі Adults Only. Ці приміщення призначені для проживання гостей віком від 16 або 18 років. Тобто з дітьми поселитися неможливо, що підвищує рівень комфорту для багатьох відвідувачів.