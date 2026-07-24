Система EES: країни, де ще не запрацювали нові правила

Аеропорт Ларнака на Кіпрі. Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Цього року відпочинок у Європі може стати справжнім випробуванням через запровадження нової системи EES біометричних даних, яка спричинила безпрецедентно довгі черги на деяких прикордонних пунктах. Пасажири з країн, які не входять до країн ЄС, мають здати відбитки пальців та сфотографуватися під час першого в’їзду до країн Шенгенської зони ще до проходження паспортного контролю.

Списком країн, куди можна в'їхати без черг, адже там не було запроваджено нову європейську систему, поділився The Independent, передає Новини.LIVE.

Кіпр

Хоча Кіпр входить до складу ЄС, він ще не повністю інтегрувався до Шенгенської зони. Мандрівники можуть відвідувати країну без проходження електронної системи в’їзду (EES).

Острів популярний завдяки своїм пляжним курортам і жвавим приморським центрам, таким як Лімасол, Ларнака та Айя-Напа, а також більш спокійним регіонам, зокрема приморському містечку Протарас і горам Троодос, де розташована найвища вершина Кіпру — гора Олімп.

Албанія

Цю країну називають "найбільш прихованою таємницею Європи", яка за останні кілька років стала більш доступною альтернативою Греції чи Хорватії.

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Її Іонічне узбережжя, відоме як Албанська Рив’єра, має пляжі, що нагадують Мальдіви — з білим піском і бірюзовою водою, а Ксаміль та Хімара є популярними курортами на березі моря.

Чорногорія

Вона є однією з найменших країн Європи за площею та чисельністю населення. У ній проживає менше ніж 630 000 людей.

Туристів приваблює Національний парк Дурмітор з пішохідними стежками та неймовірними каньйонами. Мандрівники можуть зупинитися в "канусах" — гірських фермерських поселеннях, щоб насолодитися сільським відпочинком серед альпійських пейзажів.

Молдова

Це одна з найбільш недооцінених виноробних країн, де вже понад 7 000 років вирощують виноград для виготовлення класичного вина.

У регіоні Штефан-Вода розташовані виноробні, що виробляють червоні вина "Рара Неагра", "Каберне Совіньйон", "Мерло" та "Мальбек". У регіоні Корду розташований найбільший у світі винний льох "Мілешті-Мічі", де під землею зберігається понад 1,5 мільйона пляшок вина.

Боснія і Герцеговина

Ця балканська країна має другу за розміром найкоротшу берегову лінію у світі — лише 19-ти кілометрову смужку на узбережжі Адріатичного моря, тож любителям піску ця країна може здатися не такою привабливою, як її сусіди. Проте думки про відпочинок на пляжі зазвичай відходять на другий план, коли відвідувачі дізнаються, скільки тут можна цікавого зробити — і наскільки доступними тут є розваги.

Столиця країни Сараєво, є одним із найдешевших туристичних напрямків Європи, де розташовані кілька цікавих музеїв, зокрема, "Тунелі спасіння", що розповідають про долі людей під час облоги міста в 1990-х роках.

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