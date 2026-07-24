Система EES: страны, в которых новые правила ещё не вступили в силу

Аэропорт Ларнаки на Кипре. Фото: Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

В этом году отдых в Европе может стать настоящим испытанием из-за введения новой системы EES биометрических данных, которая привела к беспрецедентно длинным очередям на некоторых пограничных пунктах. Пассажиры из стран, не входящих в ЕС, должны сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться при первом въезде в страны Шенгенской зоны ещё до прохождения паспортного контроля.

Список стран, в которые можно въехать без очередей, поскольку там не была введена новая европейская система, опубликовал The Independent, передает Новини.LIVE.

Кипр

Хотя Кипр входит в состав ЕС, он еще не полностью интегрировался в Шенгенскую зону. Путешественники могут посещать страну без прохождения электронной системы въезда (EES).

Остров популярен благодаря своим пляжным курортам и оживленным приморским центрам, таким как Лимассол, Ларнака и Айя-Напа, а также более спокойным регионам, в частности приморскому городку Протарас и горам Троодос, где расположена самая высокая вершина Кипра — гора Олимп.

Албания

Эту страну называют "самой скрытой тайной Европы", которая за последние несколько лет стала более доступной альтернативой Греции или Хорватии.

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Её Ионическое побережье, известное как Албанская Ривьера, имеет пляжи, напоминающие Мальдивы — с белым песком и бирюзовой водой, а Ксамиль и Химара являются популярными курортами на берегу моря.

Черногория

Это одна из самых маленьких стран Европы по площади и численности населения. В ней проживает менее 630 000 человек.

Туристов привлекает Национальный парк Дурмитор с пешеходными тропами и невероятными каньонами. Путешественники могут остановиться в "канусах" — горных фермерских поселениях, чтобы насладиться сельским отдыхом среди альпийских пейзажей.

Молдова

Это одна из самых недооцененных винодельческих стран, где уже более 7 000 лет выращивают виноград для производства классического вина.

В регионе Штефан-Вода расположены винодельни, производящие красные вина "Рара Неагра", "Каберне Совиньон", "Мерло" и "Мальбек". В регионе Корду находится крупнейший в мире винный погреб "Милешти-Мичи", где под землёй хранится более 1,5 миллиона бутылок вина.

Босния и Герцеговина

Эта балканская страна имеет вторую по величине самую короткую береговую линию в мире — всего лишь 19-километровую полосу на побережье Адриатического моря, поэтому любителям песка эта страна может показаться не такой привлекательной, как её соседи. Однако мысли об отдыхе на пляже обычно отходят на второй план, когда посетители узнают, сколько здесь можно интересного сделать — и насколько доступны здесь развлечения.

Столица страны, Сараево, является одним из самых дешевых туристических направлений Европы, где расположены несколько интересных музеев, в частности, "Туннели спасения", рассказывающие о судьбах людей во время осады города в 1990-х годах.

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