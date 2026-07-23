На які курорти все включено звернути увагу в серпні: 4 бюджетні напрямки

Люди відпочивають на пляжі, гроші в руках. Фото: Tripadvisor, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Серпень вважається одним із найбільш активних місяців у сфері туризму. Мандрівники з усього світу з’їжджаються на бюджетні курорти у пошуках незабутнього відпочинку. Ми дізналися, на які напрямки варто звернути увагу українцям і скільки буде коштувати бронювання житла.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українцям недорого відпочити в серпні 2026 року.

Бюджетні курорти "все включено"

Туристам радять обирати готелі з системою обслуговування "все включено". Проживання вийде дорожчим, однак не доведеться думати над харчуванням і відкладати кошти на щоденні походи в кав’ярні/ресторани. Плюс у серпні чимало закладів пропонують потенційним гостям знижки на поселення.

Бюджетними напрямками для українців залишаються такі країни:

Болгарія;

Туреччина;

Єгипет;

Албанія.

Поїздка в Болгарію обійдеться найдешевше. За проживання в одномісному номері неподалік пляжу доведеться заплатити щонайменше 4 700 грн. Якщо замовити послуги туроператора, мінімальні витрати становитимуть 12 000 грн — це триденне поселення в готелі на курорті "Золоті Піски" плюс дорога.

Читайте також:

Тури в Болгарію. Фото: скриншот

Трохи дорожчаю вийде подорож до Туреччини. За п’ятиденний відпочинок у Кемері за системою "все включено" необхідно віддати орієнтовно 25 000 грн. Водночас деякі бюджетні готелі пропонують поселення у стандартний двомісний номер всього за 3 500 грн. З іншого боку, доведеться самостійно організовувати поїздку.

Єгипет також відомий бюджетними послугами для туристів. У серпні 2026 року можна відвідати Шарм-ель-Шейх за 23 000 грн (проживання у готелі "все включено" протягом п’яти днів, дорога і супутнє обслуговування). А самостійне бронювання житла обійдеться щонайменше у 2 000 грн за добу.

Бронювання житла в Єгипті. Фото: скриншот

В Албанію краще добиратися власними силами, бо послуги туроператорів доволі дорогі. Натомість знайти кімнату в хостелі чи готелі не складно, а ціни приємно вражають. За добу проживання в закладі all inclusive, розташованому на відстані 350 метрів від моря, необхідно віддати 1 130 грн. Це вартість ліжка у загальному номері.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які існують альтернативи Туреччині та Болгарії у 2026 році. Українські туристи можуть обрати інші напрямки для літнього відпочинку. Наприклад, високу якість обслуговування та сервіс "все включено" пропонують на островах Греції.

Також Новини.LIVE розповідали, де можуть недорого відпочити пенсіонери. Наприкінці серпня 2026 року стартує оксамитовий сезон, який передбачає зменшення туристів на курортах і зниження цін після літнього сезону. Ми дізналися, які місця найкраще підійдуть українцям.