Курорти все включено для українців: які є альтернативи Туреччині та Болгарії

Відпочинок за кордоном. Фото: НБУ, Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Плануючи відпочинок за кордоном, українці дуже часто обирають курорти "все включено". Серед популярних напрямків — Болгарія і Туреччина. Однак існують достойні альтернативи для подорожі влітку 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українці можуть відпочити на морі не "за всі гроші світу".

Популярні курорти "все включено"

Українці обирають Болгарію і Туреччину через вигідні ціни. Тур для одного дорослого на курорт Золоті піски обійдеться щонайменше у 12 500 грн за три доби проживання в готелі. Відпустка у Туреччині коштує дорожче — витрати починаються від 25 000 грн за чотири ночі у готелі Кемера (середземноморський місто-курорт на південному заході від Анталії).

Альтернативним напрямком влітку 2026 року може стати Греція. Поїздка на один з островів, які омиваються Егейським, Іонічним та Середземним морями, залишить незабутні враження. Відпочинок за системою обслуговування "все включено" обійдеться не сильно дорожче, ніж у Туреччині. Мінімальна вартість туру з людини — 27 000 грн за три доби проживання у готелі.

Вартість турів у Грецію. Фото: скриншот

Ще один поширений варіант — це Єгипет. Мандрівникам пропонують знижки до 16% на поселення. За 23 000 грн можна провести п'ять ночей у готелі Шарм-ель-Шейха. Більшість закладів на єгипетських курортах обслуговують гостей за системою all inclusive.

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Вартість турів у Єгипет. Фото: скриншот

Щоб далеко не їхати, українці можуть обрати один із курортів Румунії, хоча провести там кількаденну відпустку вийде трохи дорожче, ніж у далекому Єгипті чи на грецьких островах. На березі Чорного моря розташовується грязьовий курорт Мамая, відомий своїми широкими і довгими пляжами з дрібним піском. Проживання у готелі коштує щонайменше 31 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, де недорого відпочити українцям в оксамитовий сезон. Серед доступних і поширених варіантів — Болгарія та Греція. Ми дізналися, скільки доведеться заплатити за кількаденну відпустку влітку 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, які курорти Індонезії приваблюють туристів з усього світу. Більшість відпочивальників їдуть на Балі, однак не менш популярними напрямками є острови Гілі та Ломбок. Ми дізналися, скільки коштує тур за системою "все включено".