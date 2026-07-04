Відпочинок в Індонезії для українців: які курорти все включено обрати у 2026 році

Поїздка в Індонезію на відпочинок. Фото: Новини.LIVE, Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Плануючи поїздку на морський курорт, українці зазвичай обирають відпочинок у Європі. Однак існують інші популярні напрямки, які витримують конкуренцію з ЄС та Єгиптом. Йдеться про екзотичну Індонезію, де розкішні тропічні пейзажі поєднуються з теплим кліматом і відносно недорогим проживанням.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує відпочинок в Індонезії влітку 2026 року за системою обслуговування "все включено".

Топові курорти Індонезії

Обираючи напрямок, туристи найчастіше зосереджують увагу на острові Балі. Його вважають тропічним раєм для мандрівників, які хочуть насолодитися неймовірними пейзажами, чистими водами Індійського океану, унікальною культурою та різноманітними розвагами.

На Балі присутня розвинена інфраструктура, престижні та бюджетні готелі, які працюють за системою обслуговування "все включено", комфортні умови для відпочинку на самоті або з родиною. Інші топові, однак менш популярні напрямки — це острови Гілі та Ломбок.

Скільки коштує тур в Індонезію

Враховуючи далеку відстань, українцям доведеться немало заплатити за тижневу поїздку. Мінімальна вартість туру в серпні 2026 року для однієї людини становить 130 000 грн. Сума включає виїзд із сусідньої країни, поселення у чотиризірковому готелі на острові Балі, медичне страхування та обслуговування all inclusive.

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Якщо не зациклюватися на системі "все включено", можна заощадити трохи коштів. Семиденна відпустка обійдеться у 85 000 грн для туристів, які виберуть поселення у тризірковому готелі зі сніданком. Звісно, доведеться відкласти певну суму на харчування, однак у підсумку економія буде відчутною.

Альтернативний варіант — самостійно зайнятися організацією подорожі замість того, щоб платити туристичній агенції. Можна забронювати житло, використовуючи спеціальні сервіси. Поселення у двомісному номері з видом на сад за шість ночей буде коштувати щонайменше 15 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, коли стартує оксамитовий сезон і які країни вигідно обрати для відпочинку. Найбільш комфортний період — кінець серпня, коли спадає літня жара, а кількість туристів зменшується. Бюджетними варіантами для українців є Болгарія, Туреччина, Єгипет і Греція.

Також Новини.LIVE розповідали, де можуть відпочити українці протягом кількох днів за 400 доларів. Бюджетні курорти "все включено" можна знайти в Європі станом на 2026 рік. Найчастіше туристи обирають Болгарію і Туреччину.