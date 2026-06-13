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Головна Економіка Де українцям недорого відпочити в Європі влітку: 5 бюджетних курортів

Де українцям недорого відпочити в Європі влітку: 5 бюджетних курортів

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 10:12
Курорти Європи все включено: 5 бюджетних напрямків, які варті уваги українців
Курортний відпочинок для українців. Фото: Новини.LIVE, Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

На вибір українців доступно чимало бюджетних курортів у Європі. Не обов’язково вкотре відвідувати далекий Єгипет, аби зекономити гроші на відпочинку. Ми сформували список із п’яти країн, де туристам пропонують повний спектр емоцій не за "всі гроші світу".

Сайт Новини.LIVE розповідає, де найдешевше відпочивати у Європі влітку 2026 року.

Бюджетні курорти в Європі

Всі обрані напрямки забезпечують розвиненою інфраструктурою, чистими піщаними пляжами, безліччю варіантів розваг і готелями, які працюють за системою обслуговування "все включено". Купуючи тур, мандрівники одразу оплачують дорогу, медичне страхування і харчування, що нерідко виявляється дешевшим, ніж самостійна організація подорожі.

Станом на червень 2026 року українцям доведеться заплатити такі мінімальні суми за відпочинок на європейському курорті (вартість туру з людини):

  • Болгарія — від 15 389 грн (Албена, 4 ночі);
  • Туреччина — від 26 216 грн (Аланія, 4 ночі);
  • Греція — 27 449 грн (Пієрія, 3 ночі);
  • Албанія — від 27 785 грн (Дуррес, 3 ночі);
  • Румунія — від 33 324 грн (Мамая, 3 ночі).
Де українцям недорого відпочити в Європі влітку: 5 бюджетних курортів - фото 1
Вартість турів у Грецію. Фото: скриншот

Де відпочивали українці у 2000-х

Раніше ми розповідали, куди масово їхали на відпочинок українці близько 20 років тому. Серед місцевих курортів лаври першості належали Криму, нині тимчасово окупованому Росією. Туристи обирали Севастополь, Ялту, Алушту, Євпаторію, Феодосію та інші прибережні міста.

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Звісно, не страждала від нестачі відпочивальників Одеса. Комусь подобалося проводити час у менших населених пунктах, розташованих біля моря, як от Чорноморську, Сергіївці, Кароліно-Бугаз тощо. Мешканці східних регіонів частіше їздили на курорти Азовського моря, зокрема в Кирилівку та Бердянськ.

Серед закордонних напрямків лідерство утримувала Болгарія, яка вважалася максимально бюджетною, якщо порівнювати з Туреччиною та Єгиптом. Однак наприкінці десятиліття саме турецькі курорти почали витісняти болгарські в серцях українців.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує відпочинок у Єгипті станом на літо 2026 року. Українці можуть обирати між різними курортами, однак найпопулярнішим є Шарм-ель-Шейх. Мінімальна вартість п’ятиденної поїздки становить 25 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, куди українцям поїхати на відпочинок у Болгарію. Зазвичай туристи обирають серед двох популярних курортів — "Сонячний Берег" і "Золоті Піски". За поселення у готелі на п’ять днів доведеться заплатити від 17 300 грн.

відпочинок Європа курорти
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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