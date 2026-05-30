Відпочинок у Туреччині влітку: скільки коштує поїхати на курорт все включено

Вартість відпочинку в Туреччині. Фото: Tripadvisor, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Чимало українців обирають відпочинок у Європі, орієнтуючись на недалеку відстань та ціну. Проте популярним напрямком досі залишається Туреччина з великою кількістю курортів, які працюють за системою обслуговування "все включено". Ми дізналися, скільки туристам доведеться заплатити за поїздку на море влітку 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує відпочинок у Туреччині для українців.

Де відпочити в Туреччині

Країна пропонує відпочивальникам безліч варіантів пляжних, екскурсійних та активних розваг. Курорти Туреччини щороку приймають величезну кількість туристів.

Зокрема на Середземноморському узбережжі розташовані Анталія, Аланія, Кемер і Белек. На Егейському узбережжі привабливими є міста Бодрум і Фетхіє.

Вони забезпечують гостям розвинену інфраструктуру, локації для молодіжних розваг, варіанти екстремального відпочинку, зелені регіони і головне — свіже повітря з чистими піщаними пляжами.

Читайте також:

Які ціни на поїздку в Туреччину

Згідно з даними на офіційному сайті однієї відомої туристичної агенції, за поїздку в Кемер на чотири дні та проживання у місцевому готелі одній людині доведеться заплатити щонайменше 26 000 грн. Сума включає поселення, обслуговування за системою "все включено", медичне страхування і дорогу до локації.

Якщо мандрівник хоче заощадити кошти, варто обрати готель без харчування. Однак вартість не сильно відрізнятиметься: за п'ятиденну подорож до Аланії туристи віддадуть мінімум 23 400 грн.

Ціни на тури в Туреччину. Фото: скриншот

Кемер розташований біля підніжжя Таврійських гір, а пляжі в місті переважно галькові. Натомість Аланія відома як один з найтепліших і недорогих курортів Туреччини з піщано-гальковими пляжами.

Альтернативний варіант — самостійно організувати поїздку, зекономивши кошти на послугах туристичної агенції. В липні 2026 року поселення в одному з готелів прибережного курортного міста Конакли обійдеться мінімально у 8 600 грн з людини за чотири ночі. Звісно, необхідно враховувати додаткові витрати, зокрема на дорогу, харчування та медичну страховку.

Проживання у готелях Туреччини. Фото: скриншот

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує відпочинок у Болгарії влітку 2026 року. Ми дізналися, яку мінімальну суму треба назбирати українцям. П'ятиденний тур на курорт "Золоті піски" обійдеться у 17 300 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, на які курорти не варто брати дітей. Деякі популярні місця не призначені для відпочинку всією родиною. Дітям важко дається далека дорога, екстремальний клімат та відсутність розвиненої інфраструктури.