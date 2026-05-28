Ціни на відпочинок у Болгарії: скільки витратять українці на курортах все включено

Чимало українців щороку їздять на відпочинок у Європу. Одним із бюджетних напрямів довгий час залишається сонячна Болгарія, багата на курорти за системою обслуговування "все включено". Ми дізналися, скільки туристам доведеться заплатити за подорож влітку 2026 року.

Ціни на тури в Болгарію

Українців приваблюють бюджетні тури в Болгарію, тому наші громадяни все частіше обирають цю державу на сході Балканського півострова для проведення літньої відпустки. Згідно з даними на офіційному сайті однієї відомої туристичної агенції, поїздка може обійтися всього у кілька сотень доларів з людини.

Наприклад, поселення на п’ять днів у готелі на курорті "Золоті Піски" коштує 17 300 грн. Сума включає додаткові два дні в дорогі, медичне страхування та обслуговування за системою "все включено". Тобто не доведеться думати про харчуванням і щодня витрачати гроші на їжу в закладах.

Вартість турів на курорти Болгарії. Фото: скриншот

Мандрівники, які хочуть зекономити і шукають варіанти без харчування в готелі, заплатять за п’ятиденний тур щонайменше 12 700 грн. Поїздка в місто Несебир на південному сході Болгарії гарантує не лише відпочинок на узбережжі Чорного моря, але й культурне збагачення, оскільки сучасна інфраструктура курортів межує зі стародавнім містом-музеєм.

Оренда житла в Болгарії

Українські туристи можуть самостійно займатися організацією подорожі без допомоги агенцій. В деяких випадках відпочинок може обійтися дешевше, особливо якщо правильно підібрати житло. Одна кімната в апартаментах на курорті "Золоті піски" коштує від 5 100 грн з людини. Це ціна п’ятиденного проживання, однак харчування не включено.

Оренда кімнати в хостелах Болгарії через Booking. Фото: скриншот

На іншому популярному курорті "Сонячний берег" доведеться заплатити щонайменше 6 600 грн за чотири ночі в хостелі, розташованому на відстані 100 метрів від пляжу. З іншого боку, низькі витрати на поселення компенсуються додатковими потребами. Йдеться про оплату їжі кілька разів на день, дороги, страхування тощо.

