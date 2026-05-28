Цены на отдых в Болгарии: сколько потратят украинцы на курортах все включено

Многие украинцы ежегодно ездят на отдых в Европу. Одним из бюджетных направлений долгое время остается солнечная Болгария, богатая на курорты по системе обслуживания "все включено". Мы узнали, сколько туристам придется заплатить за путешествие летом 2026 года.

Цены на туры в Болгарию

Украинцев привлекают бюджетные туры в Болгарию, поэтому наши граждане все чаще выбирают это государство на востоке Балканского полуострова для проведения летнего отпуска. Согласно данным на официальном сайте одного известного туристического агентства, поездка может обойтись всего в несколько сотен долларов с человека.

Например, поселение на пять дней в отеле на курорте "Золотые Пески" стоит 17 300 грн. Сумма включает дополнительные два дня в дороге, медицинскую страховку и обслуживание по системе "все включено". То есть не придется думать о питании и ежедневно тратить деньги на еду в заведениях.

Путешественники, которые хотят сэкономить и ищут варианты без питания в отеле, заплатят за пятидневный тур минимум 12 700 грн. Поездка в город Несебир на юго-востоке Болгарии гарантирует не только отдых на побережье Черного моря, но и культурное обогащение, поскольку современная инфраструктура курортов граничит с древним городом-музеем.

Аренда жилья в Болгарии

Украинские туристы могут самостоятельно заниматься организацией путешествия без помощи агентств. В некоторых случаях отдых может обойтись дешевле, особенно если правильно подобрать жилье. Одна комната в апартаментах на курорте "Золотые пески" стоит от 5 100 грн с человека. Это цена пятидневного проживания, однако питание не включено.

На другом популярном курорте "Солнечный берег" придется заплатить минимум 6 600 грн за четыре ночи в хостеле, расположенном на расстоянии 100 метров от пляжа. С другой стороны, низкие расходы на поселение компенсируются дополнительными потребностями. Речь идет об оплате еды несколько раз в день, дороги, страхования и прочего.

