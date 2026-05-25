Отпуск в Европе: 5 самых выгодных городов для отдыха в 2026 году

На фоне подорожания авиабилетов городские уикенды и короткие поездки становятся одним из главных туристических форматов этим летом в Европе. Новое исследование показало, какие города предлагают самое выгодное соотношение затрат и качества уже по прибытии, а где короткое путешествие может обойтись значительно дороже.

Какие расходы стоит учитывать при планировании путешествия

Многие путешественники всё чаще отказываются от дальних маршрутов в пользу более доступных и простых вариантов отдыха. В новом рейтинге City Costs Barometer от британской компании Post Office Travel Money определили, какие европейские города являются самыми дешёвыми и самыми дорогими для туристов уже непосредственно во время пребывания.

Это самое большое ежегодное сравнение за все время существования отчета: аналитики оценили расходы на 12 типичных туристических позиций для двух человек в 50 городах. Среди них — кофе, бутылка пива, газированные напитки вроде Coca-Cola или Pepsi, бокал вина, а также ужин из трех блюд на двоих с вином местного производства.

Дополнительно учитывали трансфер из аэропорта туда и обратно, а также 48-часовой проездной на общественный транспорт. Отдельно включили туристические активности — обзорный автобусный тур, посещение главной исторической достопримечательности, ведущего музея и художественной галереи. Завершающим компонентом стала стоимость двух ночей в трехзвездочном отеле для пары.

В отчете подчеркивается, что позиция города в рейтинге менее важна, чем реальное ощущение цен на месте и собственный бюджет путешествия. Наибольшее влияние на общую сумму обычно имеет проживание — даже небольшие колебания цен в отелях могут существенно изменить стоимость короткой поездки.

Самые дешевые города для отдыха в Европе в 2026 году

По данным исследования, города Восточной Европы снова остаются лидерами по доступности и занимают большинство позиций в верхней части списка.

Самым выгодным городом 2026 года стало Сараево, где полный набор из 12 туристических расходов стоит около 287 евро (примерно 14,7 тыс. грн). Столица Боснии и Герцеговины входит в пятерку лидеров вместе с такими городами:

Бухарест — 299 евро (15,3 тыс. грн);

Тирана — 304,50 евро (15,6 тыс. грн);

Белград — 307 евро (15,7 тыс. грн);

Тренчин — 315 евро (16,1 тыс. грн).

Сараево отличается низкими ценами на жилье, доступным транспортом и недорогими развлечениями, поэтому является популярным вариантом для тех, кто хочет совместить культуру, историю и гастрономию без больших затрат.

Бухарест привлекает многообразием досуга и доступной едой и напитками, оставаясь в целом бюджетным городом для туристов.

Тирана считается комфортным вариантом для спокойного городского отдыха, тогда как Белград популярен благодаря ночной жизни, ресторанам и прогулкам по набережным. Тренчин предлагает более тихий темп, историческую атмосферу и низкие ежедневные расходы.

В каких городах Европы самый дорогой отдых в 2026 году

В противоположной части рейтинга самым дорогим городом для короткого отдыха стал Осло, где общие расходы достигают примерно 850 (примерно 43,6 тыс. грн). В пятерку самых дорогих также вошли:

Копенгаген — 777 евро (39,9 тыс. грн);

Эдинбург — 773,50 евро (39,7 тыс. грн);

Женева — 746 евро (38,3 тыс. грн);

Барселона — 742 евро (почти 38,1 тыс. грн).

Специалисты отмечают, что основными факторами высокой стоимости обычно являются дорогие отели и рестораны, которые существенно увеличивают итоговый бюджет даже короткой поездки.

В итоге авторы исследования отмечают, что важнее не место в рейтинге, а реальный бюджет путешественника. В более дешевых городах легче позволить себе спонтанные расходы, тогда как в дорогих направлениях лучше заранее планировать расходы, чтобы избежать неприятных сюрпризов во время поездки.

