Головна Економіка Відпочинок у Європі: туристам назвали найбюджетніші напрямки у 2026 році

Дата публікації: 25 травня 2026 14:39
Відпустка в Європі: 5 найвигідніших міст для відпочинку у 2026 році
Вартість відпочинку в містах Європи у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

На тлі подорожчання авіаквитків міські вікенди й короткі поїздки стають одним із головних туристичних форматів цього літа в Європі. Нове дослідження показало, які міста пропонують найвигідніше співвідношення витрат і якості вже після прибуття, а де коротка подорож може обійтися значно дорожче.

Про те, в яких містах Європи відпочинок обійдеться найдешевше та найдорожче для туристів у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Які витрати варто враховувати при плануванні подорожі

Багато мандрівників дедалі частіше відмовляються від далеких маршрутів на користь доступніших і простіших варіантів відпочинку. У новому рейтингу City Costs Barometer від британської компанії Post Office Travel Money визначили, які європейські міста є найдешевшими та найдорожчими для туристів уже безпосередньо під час перебування.

Це найбільше щорічне порівняння за весь час існування звіту: аналітики оцінили витрати на 12 типових туристичних позицій для двох осіб у 50 містах. Серед них — кава, пляшка пива, газовані напої на кшталт Coca-Cola або Pepsi, келих вина, а також вечеря з трьох страв на двох із вином місцевого виробництва.

Додатково враховували трансфер з аеропорту туди й назад, а також 48-годинний проїзний на громадський транспорт. Окремо включили туристичні активності — оглядовий автобусний тур, відвідування головної історичної пам’ятки, провідного музею та художньої галереї. Завершальним компонентом стала вартість двох ночей у тризірковому готелі для пари.

У звіті підкреслюється, що позиція міста в рейтингу менш важлива, ніж реальне відчуття цін на місці та власний бюджет подорожі. Найбільший вплив на загальну суму зазвичай має проживання — навіть невеликі коливання цін у готелях можуть суттєво змінити вартість короткої поїздки.

Найдешевші міста для відпочинку в Європі у 2026 році

За даними дослідження, міста Східної Європи знову залишаються лідерами за доступністю та займають більшість позицій у верхній частині списку.

Найвигіднішим містом 2026 року стало Сараєво, де повний набір із 12 туристичних витрат коштує близько 287 євро (приблизно 14,7 тис. грн). Столиця Боснії і Герцеговини входить до п’ятірки лідерів разом із такими містами:

  • Бухарест — 299 євро (15,3 тис. грн);
  • Тирана — 304,50 євро (15,6 тис. грн);
  • Белград — 307 євро (15,7 тис. грн);
  • Тренчин — 315 євро (16,1 тис. грн).

Сараєво вирізняється низькими цінами на житло, доступним транспортом і недорогими розвагами, тому є популярним варіантом для тих, хто хоче поєднати культуру, історію та гастрономію без великих витрат.

Бухарест приваблює різноманіттям дозвілля та доступною їжею й напоями, залишаючись загалом бюджетним містом для туристів.

Тирана вважається комфортним варіантом для спокійного міського відпочинку, тоді як Белград популярний завдяки нічному життю, ресторанам і прогулянкам набережними. Тренчин пропонує більш тихий темп, історичну атмосферу та низькі щоденні витрати.

В яких містах Європи найдорожчий відпочинок у 2026 році

У протилежній частині рейтингу найдорожчим містом для короткого відпочинку стало Осло, де загальні витрати сягають приблизно 850 (приблизно 43,6 тис. грн). До п’ятірки найдорожчих також увійшли:

  • Копенгаген — 777 євро (39,9 тис. грн);
  • Единбург — 773,50 євро (39,7 тис. грн);
  • Женева — 746 євро (38,3 тис. грн);
  • Барселона — 742 євро (майже 38,1 тис. грн).

Фахівці зазначають, що основними чинниками високої вартості зазвичай є дорогі готелі та ресторани, які суттєво збільшують підсумковий бюджет навіть короткої поїздки.

У підсумку автори дослідження наголошують, що важливіше не місце в рейтингу, а реальний бюджет мандрівника. У дешевших містах легше дозволити собі спонтанні витрати, тоді як у дорогих напрямках краще заздалегідь планувати витрати, щоб уникнути неприємних сюрпризів під час поїздки.

Раніше Новини.LIVE писали, що якщо ви плануєте літній відпочинок на курорті у 2026 році, краще подбати про все заздалегідь. Туроператори пропонують багато варіантів для українців — можна підібрати напрямок під свій бюджет і смаки. Ми розглянули кілька місць, де працює система "все включено".

Також Новини.LIVE розповідали, що для поїздки на море з дітьми, важливо уважно обрати курорт. Не всі популярні місця однаково зручні для сімейного відпочинку. Десь може бути незручний клімат, слабка інфраструктура або довга дорога, а інколи й просто небезпечна чи некомфортна місцевість для дітей.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
