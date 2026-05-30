Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Бюджетные курорты "все включено" в Турции: какие цены на отдых летом

Бюджетные курорты "все включено" в Турции: какие цены на отдых летом

Ua ru
Дата публикации 30 мая 2026 13:02
Отдых в Турции летом: сколько стоит поехать на курорт все включено
Стоимость отдыха в Турции. Фото: Tripadvisor, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы выбирают отдых в Европе, ориентируясь на недалекое расстояние и цену. Однако популярным направлением до сих пор остается Турция с большим количеством курортов, работающих по системе обслуживания "все включено". Мы узнали, сколько туристам придется заплатить за поездку на море летом 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит отдых в Турции для украинцев.

Где отдохнуть в Турции

Страна предлагает отдыхающим множество вариантов пляжных, экскурсионных и активных развлечений. Курорты Турции ежегодно принимают огромное количество туристов.

В частности на Средиземноморском побережье расположены Анталия, Алания, Кемер и Белек. На Эгейском побережье привлекательными являются города Бодрум и Фетхие.

Они обеспечивают гостям развитую инфраструктуру, локации для молодежных развлечений, варианты экстремального отдыха, зеленые регионы и главное — свежий воздух с чистыми песчаными пляжами.

Читайте также:

Какие цены на поездку в Турцию

Согласно данным на официальном сайте одного известного туристического агентства, за поездку в Кемер на четыре дня и проживание в местном отеле одному человеку придется заплатить минимум 26 000 грн. Сумма включает поселение, обслуживание по системе "все включено", медицинское страхование и дорогу к локации.

Если путешественник хочет сэкономить деньги, нужно выбрать отель без питания. Однако стоимость не сильно будет отличаться: за пятидневное путешествие в Аланию туристы отдадут минимум 23 400 грн.

Бюджетные курорты "все включено" в Турции: какие цены на отдых летом - фото 1
Цены на туры в Турцию. Фото: скриншот

Кемер расположен у подножия Таврических гор, а пляжи в городе преимущественно галечные. Зато Алания известна как один из самых теплых и недорогих курортов Турции с песчано-галечными пляжами.

Альтернативный вариант — самостоятельно организовать поездку, сэкономив деньги на услугах туристического агентства. В июле 2026 года поселение в одном из отелей прибрежного курортного города Конаклы обойдется минимально в 8 600 грн с человека за четыре ночи. Конечно, необходимо учитывать дополнительные расходы, в частности на дорогу, питание и медицинскую страховку.

Бюджетные курорты "все включено" в Турции: какие цены на отдых летом - фото 2
Проживание в отелях Турции. Фото: скриншот

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит отдых в Болгарии летом 2026 года. Мы узнали, какую минимальную сумму надо собрать украинцам. Пятидневный тур на курорт "Золотые пески" обойдется в 17 300 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, на какие курорты не стоит брать детей. Некоторые популярные места не предназначены для отдыха всей семьей. Детям трудно дается дальняя дорога, экстремальный климат и отсутствие развитой инфраструктуры.

Турция отдых курорты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации