Отдых в Турции летом: сколько стоит поехать на курорт все включено

Стоимость отдыха в Турции.

Многие украинцы выбирают отдых в Европе, ориентируясь на недалекое расстояние и цену. Однако популярным направлением до сих пор остается Турция с большим количеством курортов, работающих по системе обслуживания "все включено". Мы узнали, сколько туристам придется заплатить за поездку на море летом 2026 года.

Где отдохнуть в Турции

Страна предлагает отдыхающим множество вариантов пляжных, экскурсионных и активных развлечений. Курорты Турции ежегодно принимают огромное количество туристов.

В частности на Средиземноморском побережье расположены Анталия, Алания, Кемер и Белек. На Эгейском побережье привлекательными являются города Бодрум и Фетхие.

Они обеспечивают гостям развитую инфраструктуру, локации для молодежных развлечений, варианты экстремального отдыха, зеленые регионы и главное — свежий воздух с чистыми песчаными пляжами.

Какие цены на поездку в Турцию

Согласно данным на официальном сайте одного известного туристического агентства, за поездку в Кемер на четыре дня и проживание в местном отеле одному человеку придется заплатить минимум 26 000 грн. Сумма включает поселение, обслуживание по системе "все включено", медицинское страхование и дорогу к локации.

Если путешественник хочет сэкономить деньги, нужно выбрать отель без питания. Однако стоимость не сильно будет отличаться: за пятидневное путешествие в Аланию туристы отдадут минимум 23 400 грн.

Кемер расположен у подножия Таврических гор, а пляжи в городе преимущественно галечные. Зато Алания известна как один из самых теплых и недорогих курортов Турции с песчано-галечными пляжами.

Альтернативный вариант — самостоятельно организовать поездку, сэкономив деньги на услугах туристического агентства. В июле 2026 года поселение в одном из отелей прибрежного курортного города Конаклы обойдется минимально в 8 600 грн с человека за четыре ночи. Конечно, необходимо учитывать дополнительные расходы, в частности на дорогу, питание и медицинскую страховку.

