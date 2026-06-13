Курорты Европы все включено: 5 бюджетных направлений, что стоят внимания украинцев

Курортный отдых для украинцев. Фото: Новини.LIVE, Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам доступно немало бюджетных курортов в Европе. Не обязательно в очередной раз отправляться в далекий Египет, чтобы сэкономить на отдыхе. Мы составили список из пяти стран, где туристам предлагают полный спектр впечатлений не за "все деньги мира".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где дешевле всего отдыхать в Европе летом 2026 года.

Бюджетные курорты в Европе

Все выбранные направления отличаются развитой инфраструктурой, чистыми песчаными пляжами, множеством вариантов развлечений и отелями, работающими по системе обслуживания "все включено". Покупая тур, путешественники сразу оплачивают дорогу, медицинскую страховку и питание, что нередко оказывается дешевле, чем самостоятельная организация поездки.

По состоянию на июнь 2026 года украинцам придется заплатить такие минимальные суммы за отдых на европейском курорте (стоимость тура с человека):

Болгария — от 15 389 грн (Албена, 4 ночи);

Турция — от 26 216 грн (Алания, 4 ночи);

Греция — 27 449 грн (Пиерия, 3 ночи);

Албания — от 27 785 грн (Дуррес, 3 ночи);

Румыния - от 33 324 грн (Мамая, 3 ночи).

Стоимость туров в Грецию. Фото: скриншот

Где отдыхали украинцы в 2000-х

Ранее мы рассказывали, куда массово ездили на отдых украинцы около 20 лет назад. Среди местных курортов пальма первенства принадлежала Крыму, ныне временно оккупированному Россией. Туристы выбирали Севастополь, Ялту, Алушту, Евпаторию, Феодосию и другие прибрежные города.

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Конечно, не страдала от нехватки отдыхающих Одесса. Кому-то нравилось проводить время в небольших населенных пунктах, расположенных у моря, таких как Черноморск, Сергиевка, Каролино-Бугаз и т. д. Жители восточных регионов чаще ездили на курорты Азовского моря, в частности Кирилловку и Бердянск.

Среди зарубежных направлений лидерство удерживала Болгария, которая считалась максимально бюджетной по сравнению с Турцией и Египтом. Однако в конце десятилетия именно турецкие курорты начали вытеснять болгарские в сердцах украинцев.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит отдых в Египте по состоянию на лето 2026 года. Украинцы могут выбирать между различными курортами, однако самым популярным является Шарм-эль-Шейх. Минимальная стоимость пятидневной поездки составляет 25 000 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, куда украинцам поехать на отдых в Болгарию. Обычно туристы выбирают между двумя популярными курортами — "Солнечный берег" и "Золотые пески". За проживание в отеле на пять дней придется заплатить от 17 300 грн.