Самые популярные курорты 20 лет назад: куда украинцы массово ездили на отдых

Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

По состоянию на 2026 год украинцы имеют большой выбор курортов all inclusive. Однако в начале 2000-х вариантов, куда поехать на море, было гораздо меньше. В основном наши граждане ехали в Крым, Одессу или Болгарию.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых популярных курортах для украинцев в 2000-х.

Популярные курорты в Украине

Абсолютным лидером в начале нового тысячелетия был Крымский полуостров, ныне оккупированный Россией. До 2014 года граждане из разных уголков страны ездили на отдых в Севастополь, Ялту, Алушту, Евпаторию, Феодосию и другие города, расположенные у морского побережья. Путешественников привлекали относительно низкие цены, комфортный климат и развитая туристическая инфраструктура.

На втором месте по популярности была Одесса и курорты в области, в частности Затока, Черноморск, Сергеевка, Каролино-Бугаз, городок Курортное и др. По состоянию на 2026 год многие пляжи закрыты для посещения из-за рисков безопасности (минирование, БпЛА).

Также украинцы выбирали курорты Азовского моря, особенно востребованным местом для отдыха была Арабатская Стрелка — самая длинная песчаная коса в Европе. Плюс ездили в Кирилловку и Бердянск, поскольку цены были ниже по сравнению с Крымом. С 2022 года из-за полномасштабного вторжения России и оккупации эти локации недоступны.

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Куда украинцы ездили за границу

Вариантов для отдыха за границей было немного, главным курортом считалась Болгария. Туда до сих пор ежегодно съезжаются туристы из разных областей Украины, выбирая наиболее популярные места — "Солнечный Берег" или "Золотые Пески". Тур в июле 2026-го обойдется путешественникам минимум в 17 000 грн с человека за пять дней (all inclusive).

Стоимость туров в Болгарию. Фото: скриншот

К концу первого десятилетия массовый характер приобрели поездки в Турцию, хотя отдых трудно было назвать бюджетным. Именно благодаря развитию туризма в Анталии, Алании, Сиде и других городах для украинцев открылся новый формат обслуживания "все включено". Актуальная стоимость тура начинается от 20 000 грн за четырехдневный отпуск.

Ранее Новини.LIVE писали, где можно отдохнуть в Болгарии в 2026 году. Курорты по системе обслуживания "все включено" предлагают туристам множество вариантов развлечений. Цены начинаются от 17 000 грн за проживание в отеле, дорогу и медицинское страхование.

Также Новини.LIVE рассказывали, что стоит знать об отдыхе на море в Турции. Обычно путешественники посещают курорты на Средиземноморском побережье (Анталия, Алания, Кемер и Белек). Расходы начинаются от 20 000 грн за несколько дней проживания в отеле.