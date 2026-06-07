Найпопулярніші курорти 20 років тому: куди українці масово їздили на відпочинок

Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Станом на 2026 рік українці мають великий вибір курортів all inclusive. Однак на початку 2000-х варіантів, куди поїхати на море, було набагато менше. Здебільшого наші громадяни їхали в Крим, Одесу чи Болгарію.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найпопулярніші курорти для українців у 2000-х.

Популярні курорти в Україні

Абсолютним лідером на початку нового тисячоліття був Кримський півострів, нині окупований Росією. До 2014 року громадяни з різних куточків країни їздили на відпочинок у Севастополь, Ялту, Алушту, Євпаторію, Феодосію та інші міста, розташовані біля морського узбережжя. Мандрівників приваблювали відносно низькі ціни, комфортний клімат і розвинена туристична інфраструктура.

На другому місці за популярністю була Одеса та курорти в області, зокрема Затока, Чорноморськ, Сергіївка, Кароліно-Бугаз, містечко Курортне тощо. Станом на 2026 рік чимало пляжів закриті для відвідування через безпекові ризики (мінування, БпЛА).

Також українці обирали курорти Азовського моря, особливо затребуваним місцем для відпочинку була Арабатська Стрілка — найдовша піщана коса в Європі. Плюс їздили в Кирилівку та Бердянськ, оскільки ціни були нижчими порівняно з Кримом. З 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії та окупацію ці локації недоступні.

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Куди українці їздили за кордон

Варіантів для відпочинку за кордоном було небагато, головним курортом вважалася Болгарія. Туди досі щороку з’їжджаються туристи з різних областей України, обираючи найбільш популярні місця — "Сонячний Берег" або "Золоті Піски". Тур у липні 2026-го обійдеться мандрівникам щонайменше у 17 000 грн з людини за п’ять днів (all inclusive).

Вартість турів у Болгарію. Фото: скриншот

До кінця першого десятиліття масового характеру набули поїздки в Туреччину, хоча відпочинок важко було назвати бюджетним. Саме завдяки розвитку туризму в Анталії, Аланії, Сіде та інших містах для українців відкрився новий формат обслуговування "все включено". Актуальна вартість туру починається від 20 000 грн за чотириденну відпустку.

Раніше Новини.LIVE писали, де можна відпочити в Болгарії у 2026 році. Курорти за системою обслуговування "все включено" пропонують туристам безліч варіантів розваг. Ціни починаються від 17 000 грн за проживання у готелі, дорогу та медичне страхування.

Також Новини.LIVE розповідали, що варто знати про відпочинок на морі в Туреччині. Зазвичай мандрівники відвідують курорти на Середземноморському узбережжі (Анталія, Аланія, Кемер і Белек). Витрати починаються від 20 000 грн за кілька днів проживання в готелі.