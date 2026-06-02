Відпочинок у Єгипті: скільки коштує поїхати на курорт все включено влітку

Плануючи літній відпочинок на морі, чимало українців обирають між трьома популярними напрямками: Туреччиною, Болгарією і Єгиптом. Там розвинена туристична інфраструктура плюс безліч курортів "все включено". Ми дізналися, скільки необхідно заплатити за поїздку в Єгипет станом на літо 2026 року.

Де відпочити в Єгипті

Єгипет багатий на курорти і не страждає через відсутність туристів, особливо влітку. Серед популярних варіантів виділяють такі міста:

Шарм-ель-Шейх — відомий багатими кораловими рифами, підходить для активного молодіжного/сімейного відпочинку;

Хургада — здебільшого обирають сім'ї з дітьми завдяки м'якому клімату та мальовничий природі;

Марса-Алам — хороший варіант для поціновувачів усамітнення, відомий довгими піщаними пляжами;

Дахаб — доволі бюджетний курорт, який характеризується непостійними погодними умовами та сильними вітрами.

Залежно від індивідуальних потреб українці можуть підібрати напрям на власний гаманець. На щастя, готелів за системою обслуговування "все включено" вистачає всюди.

Скільки коштує відпочинок у Єгипті

За даними однієї популярної туристичної агенції в Україні, мінімальна вартість п'ятиденної поїздки в Шарм-ель-Шейх становить майже 25 000 грн з людини. Сума включає дорогу, поселення у тризірковий готель, медичне страхування та обслуговування all inclusive.

Далі ціни піднімаються залежно від обраного готелю та заброньованого номеру. Щоб зекономити трохи грошей, можна організувати подорож самостійно, без посередництва турагенції. Всього 6 180 грн доведеться заплатити за проживання у стандартному одномісному номері одного з готелів Шарм-ель-Шейха (4 ночі).

Однак варто врахувати додаткові витрати, серед яких дорога з України в Єгипет і поліс медичного страхування. Якщо обрати кімнату у приміщенні без системи all inclusive, вдасться заощадити ще більше. Лише потрібно відкласти гроші на харчування.

Що ще варто знати українцям

