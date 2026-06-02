Отдых в Египте: сколько стоит поехать на курорт все включено летом

Планируя летний отдых на море, многие украинцы выбирают между тремя популярными направлениями: Турцией, Болгарией и Египтом. Там развитая туристическая инфраструктура плюс множество курортов "все включено". Мы узнали, сколько необходимо заплатить за поездку в Египет по состоянию на лето 2026 года.

Где отдохнуть в Египте

Египет богат на курорты и не страдает из-за отсутствия туристов, особенно летом. Среди популярных вариантов выделяют такие города:

Шарм-эль-Шейх — известен богатыми коралловыми рифами, подходит для активного молодежного/семейного отдыха;

Хургада — в основном выбирают семьи с детьми благодаря мягкому климату и живописной природе;

Марса-Алам — хороший вариант для любителей уединения, известный длинными песчаными пляжами;

Дахаб — довольно бюджетный курорт, который характеризуется непостоянными погодными условиями и сильными ветрами.

В зависимости от индивидуальных потребностей украинцы могут подобрать направление на собственный кошелек. К счастью, отелей по системе обслуживания "все включено" хватает везде.

Сколько стоит отдых в Египте

По данным одного популярного туристического агентства в Украине, минимальная стоимость пятидневной поездки в Шарм-эль-Шейх составляет почти 25 000 грн с человека. Сумма включает дорогу, поселение в трехзвездочный отель, медицинское страхование и обслуживание all inclusive.

Далее цены поднимаются в зависимости от выбранного отеля и забронированного номера. Чтобы сэкономить немного денег, можно организовать путешествие самостоятельно, без посредничества турагентства. Всего 6 180 грн придется заплатить за проживание в стандартном одноместном номере одного из отелей Шарм-эль-Шейха (4 ночи).

Однако стоит учесть дополнительные расходы, среди которых дорога из Украины в Египет и полис медицинского страхования. Если выбрать комнату в помещении без системы all inclusive, удастся сэкономить еще больше. Только нужно отложить деньги на питание.

Что еще нужно знать украинцам

