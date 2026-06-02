Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Курорты all inclusive в Египте: куда поехать летом и сколько нужно денег

Курорты all inclusive в Египте: куда поехать летом и сколько нужно денег

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 18:05
Отдых в Египте: сколько стоит поехать на курорт все включено летом
Поездка на отдых в Египет. Фото: Новини.LIVE, Tripadvisor, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Планируя летний отдых на море, многие украинцы выбирают между тремя популярными направлениями: Турцией, Болгарией и Египтом. Там развитая туристическая инфраструктура плюс множество курортов "все включено". Мы узнали, сколько необходимо заплатить за поездку в Египет по состоянию на лето 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит курортный отдых в Египте для украинцев.

Где отдохнуть в Египте

Египет богат на курорты и не страдает из-за отсутствия туристов, особенно летом. Среди популярных вариантов выделяют такие города:

  • Шарм-эль-Шейх — известен богатыми коралловыми рифами, подходит для активного молодежного/семейного отдыха;
  • Хургада — в основном выбирают семьи с детьми благодаря мягкому климату и живописной природе;
  • Марса-Алам — хороший вариант для любителей уединения, известный длинными песчаными пляжами;
  • Дахаб — довольно бюджетный курорт, который характеризуется непостоянными погодными условиями и сильными ветрами.

В зависимости от индивидуальных потребностей украинцы могут подобрать направление на собственный кошелек. К счастью, отелей по системе обслуживания "все включено" хватает везде.

Сколько стоит отдых в Египте

По данным одного популярного туристического агентства в Украине, минимальная стоимость пятидневной поездки в Шарм-эль-Шейх составляет почти 25 000 грн с человека. Сумма включает дорогу, поселение в трехзвездочный отель, медицинское страхование и обслуживание all inclusive.

Читайте также:
Курорты all inclusive в Египте: куда поехать летом и сколько нужно денег - фото 1
Стоимость туров в Египет. Фото: скриншот

Далее цены поднимаются в зависимости от выбранного отеля и забронированного номера. Чтобы сэкономить немного денег, можно организовать путешествие самостоятельно, без посредничества турагентства. Всего 6 180 грн придется заплатить за проживание в стандартном одноместном номере одного из отелей Шарм-эль-Шейха (4 ночи).

Однако стоит учесть дополнительные расходы, среди которых дорога из Украины в Египет и полис медицинского страхования. Если выбрать комнату в помещении без системы all inclusive, удастся сэкономить еще больше. Только нужно отложить деньги на питание.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие минимальные суммы нужны украинцам для поездки в Болгарию летом 2026 года. Стоимость путевок начинается от 17 000 грн за 5 дней в отеле "все включено". Плюс на летний период действуют скидки до 15% для всех туристов.

Также Новини.LIVE рассказывали, на какие курорты не стоит брать детей. Если планируете дальнюю поездку, например, на какие-либо острова, стоит оставить маленьких детей дома. Им будет трудно выдержать дорогу, высокую температуру воздуха и отсутствие современной инфраструктуры.

отдых Египет курорты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации