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Головна Економіка Бюджетні курорти "все включено": де відпочити українцям за 400 доларів

Бюджетні курорти "все включено": де відпочити українцям за 400 доларів

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 12:33
Відпочинок на курорті все включено влітку: де українцям провести відпустку за 400 доларів
Відпочинок на морі для українців. Фото: УНІАН, Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Сезон поїздок на море в самому розпалі. Українці можуть відпочити в Європі чи обрати менш популярний напрямок — все залежить від вподобань і фінансових можливостей. Ми дізналися, де курорти "все включено" обійдуться туристам менш ніж у 400 доларів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди українці можуть поїхати на відпочинок влітку 2026 року не "за всі гроші світу".

Бюджетні курорти "все включено"

Традиційно одним із найдешевших напрямків є Болгарія. Мандрівка на кілька днів обійдеться туристам відносно недорого, особливо якщо порівнювати з елітними курортами Італії чи Франції. Тур на п’ять днів для однієї людини коштує від 17 500 грн — сума включає дорогу, медичне страхування та обслуговування за системою all inclusive.

Бюджетні курорти "все включено": де відпочити українцям за 400 доларів - фото 1
Тури в Болгарію. Фото: скриншот

Один із доступних варіантів — поїздка в Албену. Курорт вважається третім за популярністю (після Сонячного Берега та Золотих Пісків) і найкращим для відпочинку з дітьми. Він пропонує розвинену інфраструктуру, численні готелі, розваги для маленьких туристів, яхт-клуб, кемпінги та ін.

Альтернативний відносно бюджетний напрямок — Туреччина. Якщо купувати повні тури, вартість відпочинку перевищить 400 доларів. Оскільки бюджет обмежений, варто самостійно зайнятися організацією поїздки, не делегуючи ці обов’язки агенції.

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Бюджетні курорти "все включено": де відпочити українцям за 400 доларів - фото 2
Вартість проживання у готелях Туреччини. Фото: скриншот

Зняти номер у готелі за системою обслуговування "все включено" коштує щонайменше 9 500 грн (з однієї людини на чотири ночі в Кемері). Залишок коштів доведеться витратити на дорогу, сувеніри та інші потреби. Харчуванням забезпечить готель, тож можна заощадити на щоденному відвідуванні кав’ярні/ресторану.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які таємні курорти в Європі варто відвідати українцям. Французько-італійський кордон на узбережжі Середземного моря приховує унікальні локації. Ми дізналися, де можна відпочити влітку 2026 року та скільки це коштує.

Також Новини.LIVE розповідали, на які курорти їздили майже всі українці у 2000-х. Популярними напрямками були Одеська область, Кримський півострів та узбережжя Азовського моря. За кордон наші громадяни найчастіше подорожували в Болгарію.

відпочинок відпустка курорти
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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