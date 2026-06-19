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Головна Економіка Ідеальна відпустка в Європі: які "таємні" курорти варто відвідати українцям

Ідеальна відпустка в Європі: які "таємні" курорти варто відвідати українцям

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 19:10
Відпочинок у Франції та Італії: які небанальні курорти обрати влітку 2026 року
Курорти у Франції та Італії. Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Плануючи відпочинок у Європі, українці зазвичай обирають популярні маршрути, зокрема Болгарію, Чорногорію, Албанію тощо. Навіть поїздки у більш дорогі регіони, як Франція та Італія, передбачає відвідування переповнених пляжів Ніцци або Канн. Водночас біля французько-італійського кордону мандрівники можуть відшукати локації-скарби, які вражають неймовірними краєвидами, чистими пляжами та унікальним колоритом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які таємні курорти між Францією та Італією українцям варто звернути увагу влітку 2026 року.

Скільки коштує відпочинок у Європі

Перлиною Лазурного берега у Франції вважається місто Ментон. Це найпівденніший населений пункт країни, відомий своїми розкішними садами і щорічним Фестивалем лимонів. Щоб оселитися в одному з готелів, необхідно заплатити щонайменше 5 000 грн за ніч.

Стільки коштує проживання у шале зі спальною, ванною та кухнею. Водночас до пляжу далеченько — близько кілометра. Проте заплативши 6 000 грн за апартаменти, можна скоротити відстань до узбережжя в 10 разів.

Ідеальна відпустка в Європі: які "таємні" курорти варто відвідати українцям - фото 1
Вартість відпочинку в Ментоні. Фото: скриншот

В іншому напрямку після перетину кордону з Італією мандрівників зустрічає сонячна Вентімілья. Туристи потрапляють ніби в альтернативний вимір, оточуючи себе старовинними вуличками, галасливими ринками, ботанічними садами з екзотичними рослинами, затишними площами тощо.

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За покращений одномісний номер у готелі на відстані 300 м від пляжу необхідно віддати щонайменше 4 100 грн. Це вартість поселення на одну ніч з людини в липні 2026 року. Іншими словами, доведеться запастися коштами для комфортного відпочинку.

Ідеальна відпустка в Європі: які "таємні" курорти варто відвідати українцям - фото 2
Вартість відпочинку в Вентімільї. Фото: скриншот

Ще одна Перлина Лігурійської Рив'єри — аристократичний курорт Бордігера. Колись його масово відвідувала європейська знать. Посеред вузьких вуличок ростуть пальми, а сусідами довгих чистих набережних є розкішні вілли. Проживання у місті трохи дешевше — від 3 000 грн. За такі гроші туристи можуть поселитися в одномісному номері у готелі, розташованому на відстані 400 м від пляжу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, куди українці масово їздили на відпочинок у 2000-х. Популярними напрямками були Кримський півострів, Одеська область та узбережжя Азовського моря. Серед міжнародних маршрутів  найдешевше обходилася поїздка в Болгарію.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує відпочити у Туреччині за системою обслуговування "все включено". Мінімальна вартість поселення у готелі — 26 000 грн. Сума включає обслуговування, дорогу до локації та медичне страхування.

відпочинок Європа курорти
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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