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Главная Экономика Идеальный отпуск в Европе: какие "тайные" курорты стоит посетить украинцам

Идеальный отпуск в Европе: какие "тайные" курорты стоит посетить украинцам

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Дата публикации 19 июня 2026 19:10
Отдых во Франции и Италии: какие необычные курорты выбрать летом 2026 года
Курорты во Франции и Италии. Фото: Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

Планируя отдых в Европе, украинцы обычно выбирают популярные маршруты, в частности Болгарию, Черногорию, Албанию и т. д. Даже поездки в более дорогие регионы, такие как Франция и Италия, предполагают посещение переполненных пляжей Ниццы или Канн. Однако возле французско-итальянской границы путешественники могут отыскать локации-сокровища, которые поражают невероятными пейзажами, чистыми пляжами и уникальным колоритом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие малоизвестные курорты между Францией и Италией украинцам стоит обратить внимание летом 2026 года.

Сколько стоит отдых в Европе

Жемчужиной Лазурного берега во Франции считается город Ментон. Это самый южный населенный пункт страны, известный своими роскошными садами и ежегодным Фестивалем лимонов. Чтобы поселиться в одном из отелей, необходимо заплатить не менее 5 000 грн за ночь.

Столько стоит проживание в шале со спальней, ванной и кухней. При этом до пляжа довольно далеко — около километра. Однако заплатив 6 000 грн за апартаменты, можно сократить расстояние до побережья в 10 раз.

Идеальный отпуск в Европе: какие "тайные" курорты стоит посетить украинцам - фото 1
Стоимость отдыха в Ментоне. Фото: скриншот

В другом направлении после пересечения границы с Италией путешественников встречает солнечная Вентимилья. Туристы попадают словно в альтернативное измерение, окружив себя старинными улочками, шумными рынками, ботаническими садами с экзотическими растениями, уютными площадями и т. д.

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За улучшенный одноместный номер в отеле на растоянии 300 м от пляжа придется заплатить не менее 4 100 грн. Это стоимость проживания за одну ночь с человека в июле 2026 года. Другими словами, придется запастись средствами для комфортного отдыха.

Идеальный отпуск в Европе: какие "тайные" курорты стоит посетить украинцам - фото 2
Стоимость отдыха в Вентимилье. Фото: скриншот

Еще одна жемчужина Лигурийской Ривьеры — аристократический курорт Бордигера. Когда-то его массово посещала европейская знать. Посреди узких улочек растут пальмы, а по соседству с длинными чистыми набережными стоят роскошные виллы. Проживание в городе немного дешевле — от 3 000 грн. За такие деньги туристы могут поселиться в одноместном номере в отеле, расположенном на расстоянии 400 м от пляжа.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, куда украинцы массово ездили на отдых в 2000-х. Популярными направлениями были Крымский полуостров, Одесская область и побережье Азовского моря. Среди международных маршрутов дешевле всего обходилась поездка в Болгарию.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит отдых в Турции по системе "все включено". Минимальная стоимость проживания в отеле — 26 000 грн. Сумма включает обслуживание, дорогу до места отдыха и медицинскую страховку.

отдых Европа курорты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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