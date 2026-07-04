Отдых в Индонезии для украинцев: какие курорты все включено выбрать в 2026 году

Поездка в Индонезию на отдых. Фото: Новини.LIVE, Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

Планируя поездку на морской курорт, украинцы обычно выбирают отдых в Европе. Однако есть и другие популярные направления, которые не уступают странам ЕС и Египту. Речь идет об экзотической Индонезии, где роскошные тропические пейзажи сочетаются с теплым климатом и относительно недорогим проживанием.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит отдых в Индонезии летом 2026 года по системе обслуживания "все включено".

Лучшие курорты Индонезии

Выбирая направление, туристы чаще всего обращают внимание на остров Бали. Его считают тропическим раем для путешественников, желающих насладиться невероятными пейзажами, чистыми водами Индийского океана, уникальной культурой и разнообразными развлечениями.

На Бали есть развитая инфраструктура, престижные и бюджетные отели, работающие по системе "все включено", а также комфортные условия для отдыха в одиночестве или с семьей. Другие популярные, но менее известные направления — это острова Гили и Ломбок.

Сколько стоит тур в Индонезию

Учитывая большое расстояние, украинцам придется немало заплатить за недельную поездку. Минимальная стоимость тура в августе 2026 года для одного человека составляет 130 000 грн. Сумма включает выезд из соседней страны, проживание в четырехзвездочном отеле на острове Бали, медицинскую страховку и обслуживание all inclusive.

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Если не зацикливаться на системе "все включено", можно сэкономить немного денег. Семидневный отпуск обойдется в 85 000 грн для туристов, которые выберут проживание в трехзвездочном отеле с завтраком. Конечно, придется отложить определенную сумму на питание, однако в итоге экономия будет ощутимой.

Альтернативный вариант — самостоятельно заняться организацией поездки вместо того, чтобы платить туристическому агентству. Можно забронировать жилье, воспользовавшись специальными сервисами. Проживание в двухместном номере с видом на сад за шесть ночей обойдется как минимум в 15 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, когда начинается бархатный сезон и какие страны выгодно выбрать для отдыха. Наиболее комфортный период — конец августа, когда спадает летняя жара, а количество туристов уменьшается. Бюджетными вариантами для украинцев являются Болгария, Турция, Египет и Греция.

Также Новини.LIVE рассказывали, где украинцы могут отдохнуть в течение нескольких дней за 400 долларов. Бюджетные курорты "все включено" можно найти в Европе по состоянию на 2026 год. Чаще всего туристы выбирают Болгарию и Турцию.