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Главная Экономика Курорты "все включено" в бархатный сезон: на какие страны следует обратить внимание

Курорты "все включено" в бархатный сезон: на какие страны следует обратить внимание

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 14:50
Курорты все включено: когда стартует бархатный сезон и куда украинцам выгодно поехать
Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Один из самых комфортных периодов для отдыха на море — это бархатный сезон. Украинцам доступны различные бюджетные курорты с системой обслуживания "все включено". Мы выяснили, на какие страны стоит обратить внимание туристам в 2026 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие курорты наиболее доступны для украинцев в бархатный сезон.

Когда стартует бархатный сезон

Традиционно начало бархатного сезона приходится на вторую половину августа, а длится этот период примерно до середины октября. Его считают наиболее комфортным для отдыха на море, поскольку изнурительная летняя жара спадает, а вода не успевает остыть.

К тому же в начале осени всегда меньше туристов, поскольку заканчиваются отпуска и каникулы. Погода становится почти идеальной, позволяя безопасно загорать на пляже, ходить на дневные экскурсии и проводить больше времени на свежем воздухе.

Бюджетные курорты "все включено"

Одним из самых доступных направлений в бархатный сезон, сочетающим выгодные цены, приятный климат и комфорт пребывания, остается Турция. Поездка на четыре дня в Кемер обойдется (со скидкой 14%) минимум в 25 000 грн. Эта сумма включает дорогу до отеля, размещение в номере, медицинскую страховку и обслуживание по системе all inclusive.

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Стоимость отдыха в Турции. Фото: скриншот

Еще одно бюджетное направление — Египет. За пять ночей придется заплатить от 24 800 грн в отеле Шарм-эль-Шейха. Если заказать тур на конец лета или начало осени заранее, можно найти выгодные скидки — от 6% до 16%.

Немного дороже, но не менее комфортной, получится поездка на греческие острова. От 31 000 грн придется заплатить украинцам за отдых на о. Крит в течение четырех дней. Система обслуживания "все включено" предполагает отсутствие расходов на питание.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит отдых в отеле с жирафами. Giraffe Manor в Найроби — один из самых дорогих отелей Кении, гости которого могут позавтракать в компании экзотических животных. Проживание за сутки стоит около 3 000 долларов.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие "тайные" курорты стоит посетить украинцам в Европе. Немало красивых мест расположено на франко-итальянской границе. Побережье Средиземного моря изобилует уникальными курортами и множеством отелей по системе all inclusive.

отдых отпуск курорты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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