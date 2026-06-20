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Завтрак с жирафами: сколько стоит отдых в уникальной гостинице

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 11:10
Отель с жирафами: где туристы могут позавтракать в компании животных и сколько это стоит
Отель с жирафами. Фото: thesafaricollection.com, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В основном украинцы едут отдыхать в Европу, однако в мире много интересных мест, которые стоит увидеть своими глазами. Среди них — пятизвездочный отель Giraffe Manor в столице Кении. Там гости могут принять участие в уникальном интерактивном мероприятии — завтраке на свежем воздухе вместе с жирафами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько будет стоить побывать в компании жирафов в 2026 году.

Уникальный отель с жирафами

Giraffe Manor в Найроби — это одно из самых дорогих мест для туристов. Отдыхающих размещают в историческом особняке, расположенном среди зеленых садов, а самым ярким воспоминанием о путешествии точно станет завтрак с жирафами. Это главная особенность отеля, которая влияет на стоимость проживания.

"Одна из самых интересных особенностей Giraffe Manor — стадо нубийских жирафов, которые могут посещать отель утром и вечером, просовывая свои длинные шеи в окна в надежде на угощение, прежде чем вернуться в лесной заповедник", — говорится на официальном сайте.

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Бронирование номеров в отеле Giraffe Manor. Фото: скриншот

Согласно информации на сайте, бронирование одного номера обходится в 2 826 долларов. Проживание в номере площадью 113 м² обойдется втрое дороже — в 7 065 долларов. Несмотря на высокие цены, найти свободные даты для бронирования практически невозможно.

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Сколько стоит отдых в Кении

Украинцы могут приобрести тур в Кению для отдыха на побережье океана. Главная туристическая локация и второй по величине город — это Момбаса. Учитывая дальний путь, стоимость поездки окажется значительной, однако незабываемой.

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Стоимость тура в Кению. Фото: скриншот

Летом 2026 года за пятидневное проживание в четырёхзвездочном отеле украинцам придется заплатить не менее 56 000 грн. Сумма включает перелет, медицинскую страховку и завтрак. Гости могут пользоваться открытым и закрытым бассейнами, садом, рестораном, детским клубом, оздоровительным и спа-центром, террасой.

Ранее Новини.LIVE писали о том, на какие курорты массово ездили украинцы в 2000-х годах. Главными направлениями были Крымский полуостров, Одесса, Затока, Черноморск, Бердянск, Арабатская Стрелка и Кирилловка. Среди международных маршрутов наши граждане чаще всего выбирали Болгарию.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит отдых в Египте для украинцев. Поездка в Шарм-эль-Шейх обойдется от 25 000 грн с человека. Сумма включает проживание в отеле в течение пяти дней и обслуживание по системе "все включено".

отдых курорты отель
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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