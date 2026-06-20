Готель з жирафами: де туристи можуть поснідати в компанії тварин і скільки це коштує

Готель з жирафами. Фото: thesafaricollection.com, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Здебільшого українці їдуть на відпочинок до Європи, однак у світі багато цікавих місць, які варто побачити на власні очі. Серед них — п'ятизірковий готель Giraffe Manor у столиці Кенії. Там гості можуть долучитися до унікального інтерактиву — сніданку на свіжому повітрі разом із жирафами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує погостювати з жирафами у 2026 році.

Унікальний готель з жирафами

Giraffe Manor у Найробі — це одне з найдорожчих приміщень для туристів. Відпочивальників розміщують в історичному особняку, розташованому серед зелених садів, а найбільш яскравим спогадом про мандрівку точно стане сніданок із жирафами. Це головна особливість готелю, яка впливає на вартість проживання.

"Одна з найцікавіших речей у Giraffe Manor — стадо нубійських жирафів, які можуть відвідувати готель вранці та ввечері, просуваючи свої довгі шиї у вікна в надії на частування, перш ніж повернутися до лісового заповідника", — йдеться на офіційному порталі.

Бронювання кімнат у готелі Giraffe Manor. Фото: скриншот

Згідно з інформацією на сайті, бронювання однієї кімнати обходиться у 2 826 доларів. Поселення у номері площею 113 м² обійдеться втричі дорожче — у 7 065 доларів. Попри високі ціни, знайти вільні дати для бронювання майже неможливо.

Читайте також:

Скільки коштує відпочинок у Кенії

Українці можуть купити тур до Кенії для відпочинку біля океанського узбережжя. Головна туристична локація та друге за величиною місто — це Момбаса. Враховуючи далеку дорогу, вартість поїздки вийде суттєвою, однак незабутньою.

Вартість туру в Кенію. Фото: скриншот

Влітку 2026 року за поселення на п'ять днів у чотиризірковому готелі українцям доведеться заплатити щонайменше 56 000 грн. Сума включає переліт, медичне страхування та сніданок. Гості можуть користуватися відкритим і закритим басейнами, садом, рестораном, дитячим клубом, оздоровчим і спа-центром, терасою.

Раніше Новини.LIVE писали, на які курорти масово їздили українці у 2000-х роках. Головними локаціями були Кримський півострів, Одеса, Затока, Чорноморськ, Бердянськ, Арабатська Стрілка та Кирилівка. Серед міжнародних маршрутів наші громадяни найчастіше обирали Болгарію.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує відпочинок у Єгипті для українців. Поїздка в Шарм-ель-Шейх обійдеться від 25 000 грн з людини. Сума включає проживання у готелі протягом п'яти днів та обслуговування all inclusive.