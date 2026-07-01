Курорти все включено: коли стартує оксамитовий сезон і куди вигідно їхати українцям

Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Один із найкомфортніших періодів для відпочинку на морі — це оксамитовий сезон. Українцям доступні різні бюджетні курорти за системою обслуговування "все включено". Ми дізналися, на які країни варто звернути увагу туристам у 2026 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які курорти найбільш доступні для українців в оксамитовий сезон.

Коли стартує оксамитовий сезон

Традиційно початок оксамитового сезону припадає на другу половину серпня, а триває цей період орієнтовно до середини жовтня. Його вважають найбільш комфортним для відпочинку на морі, оскільки виснажлива літня спека спадає, а вода не встигає охолонути.

Плюс на початку осені завжди менше туристів з огляду на завершення відпусток і канікул. Погода стає майже ідеальною, дозволяючи безпечно засмагати на пляжі, ходити на екскурсії в день і проводити більше часу на свіжому повітрі.

Бюджетні курорти "все включено"

Одним із найдоступніших напрямків в оксамитовий сезон, який поєднує вигідні ціни, приємний клімат і комфорт перебування, залишається Туреччина. Поїздка на чотири дні в Кемер обійдеться (зі знижкою 14%) у 25 000 грн мінімум. Ця сума включає дорогу до готелю, поселення у номері, медичне страхування та обслуговування all inclusive.

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Інший бюджетний напрямок — Єгипет. За п'ять ночей доведеться заплатити від 24 800 грн у готелі Шарм-ель-Шейха. Якщо замовити тур на кінець літа або початок осені завчасно, можна натрапити на вигідні знижки — від 6% до 16%.

Трохи дорожчою, проте не менш комфортною, вийде поїздка на грецькі острови. Від 31 000 грн доведеться заплатити українцям за відпочинок на о. Крит протягом чотирьох днів. Система обслуговування "все включено" передбачає відсутність витрат на харчування.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує відпочинок у готелі з жирафами. Giraffe Manor у Найробі — один з найдорожчих готелів Кенії, гості якого можуть поснідати у компанії з екзотичними тваринами. Поселення на одну добу коштує близько 3 000 доларів.

Також Новини.LIVE розповідали, які "таємні" курорти варто відвідати українцям у Європі. Чимало красивих локацій розташовані на французько-італійському кордоні. Узбережжя Середземного моря рясніє унікальними курортами та безліччю готелів за системою all inclusive.