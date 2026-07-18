Курорты все включено для украинцев: какие есть альтернативы Турции и Болгарии

Отдых за границей. Фото: НБУ, Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

Планируя отдых за границей, украинцы очень часто выбирают курорты "все включено". Среди популярных направлений — Болгария и Турция. Однако существуют достойные альтернативы для поездки летом 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцы могут отдохнуть на море не "за все деньги мира".

Популярные курорты "все включено"

Украинцы выбирают Болгарию и Турцию из-за выгодных цен. Тур для одного взрослого на курорт Золотые пески обойдется не менее 12 500 грн за трое суток проживания в отеле. Отпуск в Турции стоит дороже — расходы начинаются от 25 000 грн за четыре ночи в отеле Кемера (средиземноморский город-курорт на юго-западе от Анталии).

Альтернативным направлением летом 2026 может стать Греция. Поездка на один из островов, омываемых Эгейским, Ионическим и Средиземным морями, оставит незабываемые впечатления. Отдых по системе обслуживания "все включено" обойдется не сильно дороже, чем в Турции. Минимальная стоимость тура с человека — 27 000 грн за трое суток проживания в отеле.

Стоимость туров в Грецию. Фото: скриншот

Еще один распространенный вариант — это Египет. Путешественникам предлагают скидки до 16% на поселение. За 23 000 грн можно провести пять ночей в отеле Шарм-эль-Шейха. Большинство заведений на египетских курортах обслуживают гостей по системе all inclusive.

Читайте также:

Стоимость туров в Египет. Фото: скриншот

Чтобы далеко не уезжать, украинцы могут выбрать один из курортов Румынии, хотя провести там несколькодневный отпуск получится немного дороже, чем в далеком Египте или на греческих островах. На берегу Черного моря располагается грязевой курорт Мамая, известный своими широкими и длинными пляжами с мелким песком. Проживание в отеле стоит не менее 31 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, где недорого отдохнуть украинцам в бархатный сезон. Среди доступных и распространенных вариантов — Болгария и Греция. Мы узнали, сколько придется заплатить за несколькодневный отпуск летом 2026 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие курорты Индонезии привлекают туристов по всему миру. Большинство отдыхающих едут на Бали, однако не менее популярными направлениями являются острова Гили и Ломбок. Мы узнали, сколько стоит тур по системе "все включено".