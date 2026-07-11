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Главная Экономика Курортный релакс для пенсионеров: где недорого отдохнуть в бархатный сезон

Курортный релакс для пенсионеров: где недорого отдохнуть в бархатный сезон

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 10:05
Курорты все включено для пенсионеров: куда поехать с небольшим бюджетом в 2026 году
Курортный отдых в 2026 году. Фото: Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

Летний отдых на курорте "все включено" для пенсионеров должен отличаться выгодным соотношением цена-качество. Ведь пожилым людям нужен мягкий климат, спокойная атмосфера, удобная логистика и комфортные условия обслуживания. Мы выяснили, сколько будет стоить поездка на несколько дней за границу летом 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о бюджетных курортах "все включено" для украинских пенсионеров.

Отдых в Болгарии

Когда речь заходит о недорогом отпуске за границей, первой на ум всегда приходит Болгария. Эта страна считается одной из самых доступных на территории Европейского Союза.

Пожилые люди смогут комфортно провести время в начале бархатного сезона (конец августа), поскольку жара начнет спадать, а море останется теплым. Хорошим выбором являются курорты Солнечный берег, Золотые пески, Албена, Святой Влас и др.

Курортный релакс для пенсионеров: где недорого отдохнуть в бархатный сезон - фото 1
Туры в Болгарию в 2026 году. Фото: скриншот

Пятидневный отпуск обойдется путешественникам как минимум в 15 000 грн. Столько стоит поселение в одной из гостиниц, где гостей обслуживают по системе "все включено". То есть пенсионерам не придется заботиться о питании или других нуждах.

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Отдых в Греции

Альтернативным вариантом для украинцев станет поездка на один из греческих островов. Среди плюсов такого отдыха — очень чистое море и пляжи, умеренный климат, вкусная средиземноморская кухня, высокий уровень безопасности, развитая инфраструктура, множество туристических достопримечательностей (исторических и культурных).

Курортный релакс для пенсионеров: где недорого отдохнуть в бархатный сезон - фото 2
Туры в Грецию в 2026 году. Фото: скриншот

Из минусов — цены, по сравнению с Болгарией, ощутимо выше. Трехдневный отпуск обойдется пенсионерам как минимум в 23 700 грн по состоянию на конец августа 2026 года. Отели расположены у моря или недалеко от популярных развлекательных заведений, поэтому ходить пешком далеко не придется.

Ранее Новини.LIVE писали, на какие страны украинцам стоит обратить внимание в бархатный сезон. Речь идет о конце августа и начале сентября, когда туристов становится меньше, а летняя жара спадает. Среди популярных направлений для путешествий — Турция, Египет, Болгария и Греция.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие курорты в Индонезии больше всего привлекают украинцев. Помимо Бали, туристы выбирают острова Гили и Ломбок. В то же время отдых обойдется недешево: минимальная стоимость тура с человека — 130 000 грн за неделю пребывания.

отдых пенсионеры курорты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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