Курорти все включено для пенсіонерів: куди поїхати з невеликим бюджетом у 2026 році

Курортний відпочинок у 2026 році. Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Літній відпочинок на курорті "все включено" для пенсіонерів повинен супроводжуватися вигідним співвідношенням ціна-якість. Адже людям похилого віку потрібен м'який клімат, спокійна атмосфера, зручна логістика та комфортні умови обслуговування. Ми дізналися, скільки коштує поїздка на кілька днів за кордон влітку 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про бюджетні курорти "все включено" для українських пенсіонерів.

Відпочинок у Болгарії

Коли заходить мова про недорогу відпустку за кордоном, першою на думку завжди приходить Болгарія. Ця країна вважається однією з найдоступніших на території Європейського Союзу.

Люди похилого віку зможуть провести час у комфорті на початку оксамитового сезону (кінець серпня), оскільки спека почне спадати, а море залишиться теплим. Хорошим вибором є курорти Сонячний берег, Золоті піски, Албена, Святий Влас та ін.

Тури в Болгарію у 2026 році. Фото: скриншот

П'ятиденна відпустка обійдеться мандрівникам щонайменше у 15 000 грн. Стільки коштує поселення в одному з готелів, який обслуговує гостей за системою "все включено". Тобто пенсіонерам не доведеться дбати про харчування чи інші потреби.

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Відпочинок у Греції

Альтернативним варіантом для українців буде поїздка на один із грецьких островів. Серед плюсів такого відпочинку — дуже чисте море і пляжі, помірний клімат, смачна середземноморська кухня, високий рівень безпеки, розвинена інфраструктура, багато туристичних локацій (історичні та культурні пам'ятки).

Тури в Грецію у 2026 році. Фото: скриншот

З мінусів — ціни, порівняно з Болгарією, відчутно вищі. Триденна відпустка обійдеться пенсіонерам щонайменше у 23 700 грн станом на кінець серпня 2026 року. Готелі розміщені поблизу моря чи недалеко від популярних розважальних закладів, тож ходити далеко пішки не доведеться.

Раніше Новини.LIVE писали, на які країни варто звернути увагу українцям в оксамитовий сезон. Йдеться про кінець серпня і початок вересня, коли туристів стає менше, а літня спека спадає. Серед популярних напрямків для подорожі — Туреччина, Єгипет, Болгарія та Греція.

Також Новини.LIVE розповідали, які курорти в Індонезії найбільше приваблюють українців. Окрім Балі, туристи обирають острови Гілі та Ломбок. Водночас відпочинок обійдеться недешево: мінімальна вартість туру з людини — 130 000 грн за тиждень перебування.