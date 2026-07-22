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Головна Економіка Бюджетні курорти Середземномор'я: на які 4 напрямки звернути увагу українцям

Бюджетні курорти Середземномор'я: на які 4 напрямки звернути увагу українцям

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 19:10
Где бюджетно отдохнуть украинцам в 2026 году: 4 райских курорта Средиземноморья
Курорти Середземномор'я. Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Європа багата на курорти "все включено", однак туристи зазвичай обирають найбільш популярні напрямки. Деякі локації не можуть похвалитися напливом гостей у літній сезон. Водночас вони приваблюють чистими пляжами, багатою історією і вигідними цінами.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал TravelOffPath.

4 бюджетні курорти Середземномор'я

Туристам порадили звернути увагу на такі незабутні локації:

  • Саранда, Албанія;
  • Родос, Греція;
  • Кіренія, Кіпр;
  • Трапані, Італія.

Албанська Саранда — це місто з кришталево чистими водами Іонічного моря, мальовничими пляжами та унікальною атмосферою. З набережної, покритої пальмами, відкривається чудовий краєвид на грецький острів Корфу. Ціни приємно вразять мандрівників: обід із трьох страв на двох людей обійдеться орієнтовно у 60 доларів, а проживання у бюджетному хостелі коштує 15 доларів за ніч.

Саранда, Албанія
Місто Саранда в Албанії. Фото: Tripadvisor

Місто Родос на однойменному остові вважають одним із найкрасивіших серед туристичних локацій Середземномор'я. Воно поєднує багатовікову історію, середньовічну архітектуру, розвинену інфраструктуру і чисті піщані пляжі, оточені сосновими пагорбами. Середні ціни перебувають на такому рівні:

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  • вулична їжа — від 4 до 8 доларів;
  • обід у ресторані на двох — 55 доларів;
  • бюджетний хостел — до 30 доларів за ніч;
  • розкішний готель — від 140 доларів за ніч;
  • громадський транспорт (в один бік) — до 7 доларів.

Ще один райський шматочок Середземномор'я — Кіренія. Місто розташоване на північному узбережжі острова Кіпр і відоме білосніжними пляжами, масивною середньовічною фортецею з видом на гавань, лабіринтами брукованих вуличок, чарівними кам’яними будинками тощо. Ціни перебувають на аналогічному рівні з грецьким Родосом, тільки громадський транспорт дешевший.

Кіренія, Кіпр
Місто Кіренія на острові Кіпр. Фото: Tripadvisor

Нарешті, не можна оминути стороною італійське місто Трапані на острові Сицилія. Це великий рибальський порт, куди щоранку повертаються човни з уловом. Туристів там набагато менше, ніж в інших містах країни. За обід у ресторані доведеться заплатити до 70 доларів, за проживання у дешевому готелі — до 45 доларів за ніч у високий сезон.

Що ще варто знати українцям

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відпочинок курорти Середземне море
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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