Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Бюджетные курорты Средиземноморья: на какие 4 направления обратить внимание украинцам

Бюджетные курорты Средиземноморья: на какие 4 направления обратить внимание украинцам

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 19:10
Где украинцам недорого отдохнуть в 2026 году: 4 райских курорта Средиземноморья
Курорты Средиземноморья. Фото: Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

В Европе много курортов "все включено", однако туристы обычно выбирают самые популярные направления. Некоторые места не могут похвастаться наплывом гостей в летний сезон. В то же время они привлекают чистыми пляжами, богатой историей и выгодными ценами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал TravelOffPath.

4 бюджетных курорта Средиземноморья

Туристам посоветовали обратить внимание на такие незабываемые места:

  • Саранда, Албания;
  • Родос, Греция;
  • Кирения, Кипр;
  • Трапани, Италия.

Албанская Саранда — это город с кристально чистыми водами Ионического моря, живописными пляжами и уникальной атмосферой. С набережной, усаженной пальмами, открывается великолепный вид на греческий остров Корфу. Цены приятно удивят путешественников: обед из трех блюд на двоих обойдется примерно в 60 долларов, а проживание в бюджетном хостеле стоит 15 долларов за ночь.

Саранда, Албанія
Город Саранда в Албании. Фото: Tripadvisor

Город Родос на одноименном острове считается одним из самых красивых туристических направлений Средиземноморья. Он сочетает в себе многовековую историю, средневековую архитектуру, развитую инфраструктуру и чистые песчаные пляжи, окруженные сосновыми холмами. Средние цены находятся на таком уровне:

Читайте также:
  • уличная еда — от 4 до 8 долларов;
  • обед в ресторане на двоих — 55 долларов;
  • бюджетный хостел — до 30 долларов за ночь;
  • роскошный отель — от 140 долларов за ночь;
  • общественный транспорт (в одну сторону) — до 7 долларов.

Еще один райский уголок Средиземноморья — Кирения. Город расположен на северном побережье острова Кипр и славится белоснежными пляжами, массивной средневековой крепостью с видом на гавань, лабиринтами мощеных улочек, очаровательными каменными домами и т. д. Цены находятся на аналогичном уровне с греческим Родосом, только общественный транспорт дешевле.

Кіренія, Кіпр
Город Кирения на острове Кипр. Фото: Tripadvisor

Наконец, нельзя обойти вниманием итальянский город Трапани на острове Сицилия. Это крупный рыболовецкий порт, куда каждое утро возвращаются лодки с уловом. Туристов там гораздо меньше, чем в других городах страны. За обед в ресторане придется заплатить до 70 долларов, за проживание в недорогой гостинице — до 45 долларов за ночь в высокий сезон.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, где украинским пенсионерам недорого отдохнуть в бархатный сезон. Бюджетные направления — это Болгария и Греция. За проживание в отеле на пять дней (курорт "Золотые пески") туристам придется заплатить всего 16 000 грн в конце августа 2026 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие курорты Индонезии привлекают туристов со всего мира. Обычно отдыхающие выбирают Бали, хотя популярными остаются острова Гили и Ломбок. Мы узнали, во сколько обойдется путешественникам их поездка в 2026 году.

отдых курорты Средиземное море
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации