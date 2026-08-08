Курорты все включено в Греции: какой остров выбрать для отдыха и сколько стоит поездка

Пляжи в Греции, корабли и дома. Фото: Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

В конце августа 2026 года начнется бархатный сезон — один из лучших периодов для поездки на море. Цены в отелях традиционно снижаются, а количество туристов на курортах уменьшается. Мы выяснили, какая минимальная стоимость поездки в Грецию и какие острова подходят для пляжного отдыха.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит поездка в Грецию по состоянию на август 2026 года.

Какой остров Греции выбрать украинцам

Каждая локация обладает уникальными характеристиками и специфическими особенностями, которые формировались десятилетиями. Например, остров Крит считается универсальным и рекомендуется всем туристам, которые впервые планируют побывать в Греции.

Там гостям предлагают вкусную местную кухню, развитую инфраструктуру для детей, взрослых и пожилых людей, большой выбор отелей по системе обслуживания "все включено", прекрасные пейзажи и места для экскурсий.

Любителей романтики обычно направляют на остров Санторини, который образовался в результате масштабного извержения вулкана. Цены на проживание там выше, однако сервис в отелях находится на премиальном уровне, а для пар и семей предусмотрено множество развлечений.

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Третье место по популярности делят острова Корфу и Родос. Для первого характерна гористая местность, поэтому молодежь активно занимается альпинизмом. В то же время пожилым людям и маленьким детям может быть неудобно передвигаться из-за сложного рельефа. На Корфу преобладает мягкий климат и спокойная атмосфера.

Родос известен упоминанием об одном из семи чудес древнего мира. Речь идет об огромном памятнике греческому богу солнца Гелиосу, который располагался возле местного порта. Землетрясение разрушило уникальное сооружение, однако остров продолжают посещать ценители достопримечательностей.

Стоимость отдыха в Греции

На побережье Эгейского моря расположена курортная зона под названием "Олимпийская Ривьера" — одно из самых популярных мест для туристического отдыха. Поселение на несколько дней в пятизвездочном отеле обойдется как минимум в 26 000 грн с человека. Гостям гарантируют обслуживание по системе "все включено" и небольшое расстояние до пляжа.

Стоимость туров на греческие острова. Фото: скриншот

Проживание на острове Крит стоит от 33 000 грн. На территории отеля есть открытый бассейн, ресторан, несколько баров, игровая площадка и места для занятий спортом. Стоит отметить, что поездка на острова обойдется путешественникам дороже, чем пребывание непосредственно на греческом полуострове.

Ранее Новини.LIVE писали, что говорят украинские туристы об отдыхе в Египте. Среди преимуществ путешественники выделяют сервис, ориентированный на европейцев, и развитую инфраструктуру. Из минусов пребывания в Египте — экстремальная температура и большие толпы туристов.

Также Новини.LIVE рассказывали, где украинцы могут недорого отдохнуть в августе 2026 года. Бюджетными направлениями считаются Болгария, Турция и Египет. Однако проживать придется в недорогих отелях по системе обслуживания "все включено".