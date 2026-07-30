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Главная Экономика Незабываемые курорты "все включено": какие страны доступны с бюджетом 500 долларов

Незабываемые курорты "все включено": какие страны доступны с бюджетом 500 долларов

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 17:12
Отдых на курорте все включено в 2026 году: где хватит 500 долларов на поездку
Отель в Турции, корабли и купюры доллара. Фото: Tripadvisor, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам доступно немало бюджетных курортов в августе 2026 года. Желающие отдохнуть по системе обслуживания "все включено" могут выбрать один из нескольких популярных вариантов. Мы узнали, куда стоит поехать с бюджетом 500 долларов или ориентировочно 23 000 грн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о вариантах бюджетного отдыха на море для украинцев в августе.

Куда поехать с небольшим бюджетом

Страна, на которую всегда будет спрос среди туристов — это Турция. В то же время цены на проживание в гостиницах ощутимо выросли в 2026 году. В частности поселение в трехзвездочном отеле Алании (город расположен на побережье Средиземного моря) на четыре ночи обойдется в 22 600 грн.

Помещение находится возле уникального песчаного пляжа, поэтому прогулка к морю занимает несколько минут. Гостям предлагают релакс у бассейна, спортивные развлечения (настольный теннис, волейбол и дартс), а также игровую площадку для детей.

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Стоимость поездки на курорты Турции. Фото: скриншот

Немного дешевле обойдется путешествие в солнечную Болгарию. В одной из недорогих гостиниц на курорте "Золотые Пески" поселение на пять дней обойдется ориентировочно в 17 000 грн. Обслуживание по системе "все включено" в четырехзвездочном отеле стоит в конце августа 2026 года от 20 000 грн с человека.

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Планируя посетить Египет, украинцы тоже могут уложиться в бюджет 500 долларов. Однако выбирать жилье придется более тщательно, чем обычно. Минимальная стоимость поселения на пять ночей в одном из отелей Шарм-эль-Шейха составляет 22 400 грн.

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Стоимость туров в Египет. Фото: скриншот

Заведение расположено в пешей доступности к торговой улице, популярным ресторанам и ночным клубам. В то же время муниципальный песчаный пляж находится на расстоянии 3 км, поэтому гостей обеспечивают бесплатным трансфером к морю два раза в день.

Что еще нужно знать украинцам

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отдых отпуск курорты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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