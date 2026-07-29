Отдых все включено в Болгарии: что говорят украинские туристы и советуют ли ехать на море

Курорты в Болгарии и люди на пляже. Коллаж: Новини.LIVE

Среди самых популярных вариантов летнего отдыха на море — курорты "все включено" в Болгарии. Эта страна по-прежнему остается одной из самых бюджетных и одновременно предлагает обслуживание по системе All Inclusive со множеством развлечений для взрослых и детей. Мы разобрались, что ждет украинских туристов в Болгарии.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что говорят украинцы об отдыхе в Болгарии.

Отзывы украинцев об отдыхе в Болгарии

Курорты, где всегда много туристов — это "Солнечный берег" и "Золотые пески". Первый рекомендуют выбирать молодежи, поскольку там множество вариантов для развлечений, активная ночная жизнь, бары и рестораны буквально на каждом шагу, развитая инфраструктура.

"Золотые пески" больше подходят для семейного отдыха и поездки с детьми. Аналогичные отзывы можно найти о курорте "Святой Влас", который отличается чистыми пляжами, уникальным микроклиматом и большим выбором современных отелей.

"Солнечный берег" — место для тусовок. Для семейного отдыха лучше подойдет Святой Влас — тихий и спокойный, там есть прогулочная тропа в горы и уютные отели/виллы. Если хочется уединения, то езжайте в Елениту, там живописно и очень чистое море", — рассказала пользовательница Threads.

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Отзывы украинцев об отдыхе в Болгарии. Фото: скриншот

Отзывы украинцев об отдыхе в Болгарии. Фото: скриншот

Отзывы украинцев об отдыхе в Болгарии. Фото: скриншот

Отзывы украинцев об отдыхе в Болгарии. Фото: скриншот

Отзывы украинцев об отдыхе в Болгарии. Фото: скриншот

Отзывы украинцев об отдыхе в Болгарии. Фото: скриншот

Отзывы украинцев об отдыхе в Болгарии. Фото: скриншот 1 / 7













В целом украинцы в интернете предупреждают о качестве обслуживания, которое не всегда может соответствовать ожиданиям туристов. Все зависит от выбранного отеля, ведь заведения на 2-3 звезды вряд ли могут похвастаться премиальным сервисом.

В хостелах может не быть базовых электроприборов, а чистота не всегда дотягивает до уровня пятизвездочных отелей. Поэтому при бронировании номера в заведении "все включено" по низкой цене стоит быть готовым к возможным неудобствам, таким как посредственный сервис и отсутствие дополнительных развлечений.

Цены на отдых в Болгарии

Страна по-прежнему остается одной из самых бюджетных, однако в 2026 году стоимость туров выросла. За проживание в одном из недорогих отелей курорта "Золотые пески" на пять дней двум людям придется заплатить около 16 500 грн.

Стоимость туров в Болгарию на август. Фото: скриншот

Столько стоит проезд и обслуживание по системе All Inclusive. Проживание в четырехзвездочном отеле на курорте "Святой Константин и Елена" обойдется двум туристам из Украины как минимум в 20 000 грн за пять ночей.

Самостоятельная организация поездки не обязательно поможет сэкономить. Бронирование номера в отеле на Booking требует от туристов оплаты в размере не менее 21 000 грн. Это стоимость проживания в двухзвездочном отеле на курорте "Солнечный берег" для двоих в течение четырех ночей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что такое отели Adults Only и кому они подходят. В этих помещениях действуют возрастные ограничения — они принимают гостей от 16 или 18 лет, то есть поселиться с ребенком невозможно. Такие отели подходят для спокойного отдыха взрослых.

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