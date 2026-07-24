Отели Adults Only на курортах: кто может поселиться и где найти популярные варианты

Отели Adults Only. Фото: Booking. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут проводить летний отпуск на бюджетных курортах. Однако некоторые отели устанавливают возрастные ограничения для гостей, на что стоит обращать внимание при бронировании номера. Не все места подходят для семейного отдыха, то есть поездка на море с детьми может не удаться.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как работают отели Adults Only, для кого они подходят и где расположены.

Что такое отели Adults Only

Когда туристы стремятся к спокойному отдыху, без детского шума, они выбирают специальные отели с возрастными ограничениями. Эти заведения обычно рассчитаны на гостей в возрасте от 16 или 18 лет и прекрасно подходят для активных развлечений, романтики, деловых встреч и пр.

Такие отели можно условно разделить на несколько видов, в зависимости от выбранного формата и типа аудитории:

для молодежи — предлагают активные развлечения, дискотеки, ночные вечеринки у бассейна, много алкоголя и веселья;

для пар — когда хочется романтики и уединения, отели Adults Only подходят лучше всего;

для спокойного отдыха и релакса — их выбирают пенсионеры или люди, ищущие полного расслабления, тишины, оздоровления и т. д.

Стоит понимать, что концепция Adults Only не является синонимом разврата и непристойности. Отели для взрослых лишь предполагают отсутствие аниматоров, детских площадок, специальных бассейнов для маленьких гостей и соответствующего питания.

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Какие отели Adults Only популярны

На каждом курорте с большим потоком туристов есть подобные места для проживания. Поиск стоит осуществлять с помощью специальных порталов, например, Booking. В Турции можно выделить пятизвездочный отель Royal Adam & Eve, оформленный в футуристическом стиле.

Отель Royal Adam & Eve в Турции. Фото: скриншот

Он расположен в городе Белек на побережье Средиземного моря, предлагает гостям номера с балконами, гидромассажные ванны, широкий ассортимент блюд, SPA-салон, тренажерный зал, спортивные игры и даже занятия дайвингом.

В Египте взрослые отдыхающие могут разместиться в пятизвездочном отеле Makadi Spa Hotel. Среди удобств — бесплатная частная парковка, бассейн, отдельная пляжная зона, различные варианты оздоровительных и SPA-процедур, даже услуги обмена валюты. Полулюкс в Makadi Spa Hotel стоит около 12 000 грн за ночь.

Отель Makadi Spa Hotel в Египте. Фото: скриншот

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