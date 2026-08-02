Курорти все включено в Єгипті: що кажуть українці про відпочинок за кордоном

Готелі та пляжі в Єгипті, людина плаває у морі. Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Готуючись до відпочинку за кордоном, туристи часто обирають курорти "все включено". Серед найпопулярніших напрямків — Єгипет. Ми дізналися, що подобається українцям і чим вони залишилися незадоволені після поїздки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що говорять українці про відпочинок у Єгипті.

Переваги відпочинку в Єгипті

Оскільки країна максимально орієнтована на туристів з усього світу, відпочивальники можуть розраховувати на розвинену інфраструктуру, велику кількість готелів різних типів за системою обслуговування "все включено", якісний сервіс та наявність послуг, яких тільки можна побажати.

В багатьох закладах сервіс орієнтований на європейців, а курорти розташовані дуже близько до морського узбережжя. З додаткових переваг — унікальна культура та історія, а завдяки екскурсіям до визначних пам'яток можна забути про пляж.

Ціни у готелях важко назвати бюджетними, однак все залежить від кількості зірок і розташування. Якщо займатися організацією поїздки самостійно, а не через туристичні агенції, можна чимало заощадити на проживанні.

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Чим незадоволені туристи в Єгипті

Скарг на відпочинок у Єгипті немало. Серед основних мінусів безпосередньо для українців — велика кількість громадян Росії. Виявляється, дуже важко знайти готель, у якому не буде росіян. Судячи з інших відгуків наших співвітчизників, від Єгипту може відштовхнути:

екстремальна температура, особливо влітку, коли вдень знаходитися на вулиці неможливо через пекуче сонце;

регулярні припливи та відпливи, що обмежує доступ до пляжу;

несмачна місцева їжа (причина суб'єктивна);

відчуття небезпеки поза межами готелів, особливо для жінок;

великі натовпи туристів у високий сезон;

поганий сервіс і бруд у непрестижних готелях.

Відгуки українців про відпочинок у Єгипті. Фото: скриншот

Відгуки українців про відпочинок у Єгипті. Фото: скриншот

Відгуки українців про відпочинок у Єгипті. Фото: скриншот

Відгуки українців про відпочинок у Єгипті. Фото: скриншот

Відгуки українців про відпочинок у Єгипті. Фото: скриншот

Відгуки українців про відпочинок у Єгипті. Фото: скриншот 1 / 6











Скільки коштує відпочинок у Єгипті

Щоб провести п'ять ночей у тризірковому готелі Шарм-ель-Шейха наприкінці серпня 2026 року, двом туристам доведеться заплатити мінімально 41 500 грн (за системою "все включено"). Це вартість поїздки, організованої агенцією.

Вартість турів у Єгипет. Фото: скриншот

Якщо бронювати кімнату самостійно через Booking, можна зекономити. Чотири ночі у тризірковому готелі Шарм-ель-Шейха обійдуться двом відпочивальникам у 13 500 грн. Гостям пропонують басейн, безплатне паркування автомобілів, сімейні номери і пляж на відстані 150 метрів.

Раніше Новини.LIVE писали, який острів Канарського архіпелагу обрати у серпні 2026 року. Ми оцінили вартість проживання у готелях на островах Тенерифе, Гран-Канарія та Фуертевентура. Самостійне бронювання кімнати на Booking допоможе заощадити трохи грошей.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує відпочинок за системою "все включено" на острові Тенерифе. За одну ніч проживання у найдорожчому готелі необхідно заплатити близько 1000 доларів. За такі гроші туристи отримують два басейни, оздоровчі процедури, шість ресторанів, живу музику та багато іншого.