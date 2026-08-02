Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Що кажуть українці про відпочинок у Єгипті: плюси та мінуси поїздки на курорт

Що кажуть українці про відпочинок у Єгипті: плюси та мінуси поїздки на курорт

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 13:06
Курорти все включено в Єгипті: що кажуть українці про відпочинок за кордоном
Готелі та пляжі в Єгипті, людина плаває у морі. Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Готуючись до відпочинку за кордоном, туристи часто обирають курорти "все включено". Серед найпопулярніших напрямків — Єгипет. Ми дізналися, що подобається українцям і чим вони залишилися незадоволені після поїздки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що говорять українці про відпочинок у Єгипті.

Переваги відпочинку в Єгипті

Оскільки країна максимально орієнтована на туристів з усього світу, відпочивальники можуть розраховувати на розвинену інфраструктуру, велику кількість готелів різних типів за системою обслуговування "все включено", якісний сервіс та наявність послуг, яких тільки можна побажати.

В багатьох закладах сервіс орієнтований на європейців, а курорти розташовані дуже близько до морського узбережжя. З додаткових переваг — унікальна культура та історія, а завдяки екскурсіям до визначних пам'яток можна забути про пляж.

Ціни у готелях важко назвати бюджетними, однак все залежить від кількості зірок і розташування. Якщо займатися організацією поїздки самостійно, а не через туристичні агенції, можна чимало заощадити на проживанні.

Читайте також:

Чим незадоволені туристи в Єгипті

Скарг на відпочинок у Єгипті немало. Серед основних мінусів безпосередньо для українців — велика кількість громадян Росії. Виявляється, дуже важко знайти готель, у якому не буде росіян. Судячи з інших відгуків наших співвітчизників, від Єгипту може відштовхнути:

  • екстремальна температура, особливо влітку, коли вдень знаходитися на вулиці неможливо через пекуче сонце;
  • регулярні припливи та відпливи, що обмежує доступ до пляжу;
  • несмачна місцева їжа (причина суб'єктивна);
  • відчуття небезпеки поза межами готелів, особливо для жінок;
  • великі натовпи туристів у високий сезон;
  • поганий сервіс і бруд у непрестижних готелях.
  • Що кажуть українці про відпочинок у Єгипті: плюси та мінуси поїздки на курорт - фото 1
    Відгуки українців про відпочинок у Єгипті. Фото: скриншот
  • Що кажуть українці про відпочинок у Єгипті: плюси та мінуси поїздки на курорт - фото 2
    Відгуки українців про відпочинок у Єгипті. Фото: скриншот
  • Що кажуть українці про відпочинок у Єгипті: плюси та мінуси поїздки на курорт - фото 3
    Відгуки українців про відпочинок у Єгипті. Фото: скриншот
  • Що кажуть українці про відпочинок у Єгипті: плюси та мінуси поїздки на курорт - фото 4
    Відгуки українців про відпочинок у Єгипті. Фото: скриншот
  • Що кажуть українці про відпочинок у Єгипті: плюси та мінуси поїздки на курорт - фото 5
    Відгуки українців про відпочинок у Єгипті. Фото: скриншот
  • Що кажуть українці про відпочинок у Єгипті: плюси та мінуси поїздки на курорт - фото 6
    Відгуки українців про відпочинок у Єгипті. Фото: скриншот
1 / 6
  • Що кажуть українці про відпочинок у Єгипті: плюси та мінуси поїздки на курорт - фото 1
  • Що кажуть українці про відпочинок у Єгипті: плюси та мінуси поїздки на курорт - фото 2
  • Що кажуть українці про відпочинок у Єгипті: плюси та мінуси поїздки на курорт - фото 3
  • Що кажуть українці про відпочинок у Єгипті: плюси та мінуси поїздки на курорт - фото 4
  • Що кажуть українці про відпочинок у Єгипті: плюси та мінуси поїздки на курорт - фото 5
  • Що кажуть українці про відпочинок у Єгипті: плюси та мінуси поїздки на курорт - фото 6

Скільки коштує відпочинок у Єгипті

Щоб провести п'ять ночей у тризірковому готелі Шарм-ель-Шейха наприкінці серпня 2026 року, двом туристам доведеться заплатити мінімально 41 500 грн (за системою "все включено"). Це вартість поїздки, організованої агенцією.

Що кажуть українці про відпочинок у Єгипті: плюси та мінуси поїздки на курорт - фото 13
Вартість турів у Єгипет. Фото: скриншот

Якщо бронювати кімнату самостійно через Booking, можна зекономити. Чотири ночі у тризірковому готелі Шарм-ель-Шейха обійдуться двом відпочивальникам у 13 500 грн. Гостям пропонують басейн, безплатне паркування автомобілів, сімейні номери і пляж на відстані 150 метрів.

Раніше Новини.LIVE писали, який острів Канарського архіпелагу обрати у серпні 2026 року. Ми оцінили вартість проживання у готелях на островах Тенерифе, Гран-Канарія та Фуертевентура. Самостійне бронювання кімнати на Booking допоможе заощадити трохи грошей.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує відпочинок за системою "все включено" на острові Тенерифе. За одну ніч проживання у найдорожчому готелі необхідно заплатити близько 1000 доларів. За такі гроші туристи отримують два басейни, оздоровчі процедури, шість ресторанів, живу музику та багато іншого.

відпочинок Єгипет курорти
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації