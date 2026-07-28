Курорти на Канарських островах: куди вигідно поїхати українцям та які ціни в готелях

Будинки на узбережжі, туристи і готель з басейном. Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Серед небанальних напрямків для літнього відпочинку — Канарські острови. Українці можуть обрати один із трьох найпопулярніших курортів архіпелагу: Тенерифе, Гран-Канарію та Фуертевентуру. Ми дізналися, скільки мінімально коштує п’ятиденне проживання в готелях станом на серпень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка вартість відпочинку на Канарських островах.

Найдешевші готелі Тенерифе

Найвигідніше для гаманців туристів проживати в готелях Пуерто-де-ла-Крус. Це північна частина острова Тенерифе з чорним вулканічним піском, розвиненою інфраструктурою, всебічними розвагами та незабутньою традиційною атмосферою.

Готель Sun Holidays на острові Тенерифе. Фото: скриншот

Бронювання одномісного номера на чотири ночі обійдеться відпочивальникам щонайменше у 6 500 грн. Готель Sun Holidays розташований на відстані 300 метрів від пляжу Хардін, він пропонує гостям безплатне розміщення з домашніми тваринами, послуги консьєржа, оздоровчі процедури, зокрема солярій, та багато іншого.

Відпочинок на острові Гран-Канарія

Локація відома великими пустельними дюнами, довгими золотистими пляжами, високою вулканічною скелею у горах, яку вважають символом Гран-Канарії, а також столицею — старим містом з історичними будівлями, нетиповою архітектурою та цікавими музеями.

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Готель Apartamentos Olympia на острові Гран-Канарія. Фото: скриншот

Туристам, які хочуть оселитися у готелі на узбережжі Атлантичного океану, варто обрати помешкання Apartamentos Olympia в місті Плайя-дель-Інглес. За житло доведеться заплатити 11 000 грн (чотири ночі). Готель пропонує відкритий басейн, оздоровчі послуги, сімейні номери і зручності для осіб з інвалідністю. Пляж розташований на відстані кількох метрів від тераси.

Туризм на острові Фуертевентура

Третій варіант для мандрівників — поїздка на другий за величиною острів Канарського архіпелагу. Його популярність обумовлена кілометровими чистими пляжами, ідеальними умовами для серфінгу та вулканічними пейзажами.

Готель Cervantes Grand Vacations на острові Фуертевентура. Фото: скриншот

У столиці Пуерто-дель-Росаріо (східне узбережжя Фуертевентури) на відстані 15-хвилинної пішої прогулянки до пляжу розташований готель Cervantes Grand Vacations. Стандартний двомісний номер обійдеться туристам приблизно у 8 000 грн за чотири ночі проживання.

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