Відпочинок у Таїланді в оксамитовий сезон: про які плюси і мінуси говорять українці

Туристи на пляжі в Таїланді. Фото: Новини.LIVE

Під час оксамитового сезону українці активно відпочивають на курортах "все включено". Одним із популярних напрямків останніми роками є Таїланд. Ми дізналися, що говорять туристи про поїздку, які переваги та недоліки виділяють у 2026 році. Серед основних мінусів, про які говорять майже всі — велика кількість росіян на пляжах і в готелях.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи варто їхати на відпочинок у Таїланд та скільки це коштує для українців.

Чому туристи обирають Таїланд

Відпочивальники сходяться на одному з найважливіших плюсів відпочинку в Таїланді — бюджетність. Проживання у готелях за системою обслуговування "все включено" не вимагає значних фінансових витрат, а сервіс знаходиться на високому рівні.

Більше того, українцям реально прожити в Таїланді з доходом близько 1000 євро на місяць. Для комфортного життя цієї суми не вистачить, однак базовий мінімум покрити вдасться.

Інші переваги поїздки на курорти включають приємну температуру навіть восени та ранньою весною, екзотичну природу з джунглями, водоспадами і кораловими рифами, різноманітну кухню на будь-який смак та розвинену туристичну інфраструктуру.

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Недоліків відпочинку теж вистачає. Користувачка соціальної мережі Threads, яка довгий час прожила за кордоном, виділила кілька мінусів поїздки в Таїланд:

пекельна спека влітку;

складність легалізації — тільки через візу;

відсутність пішохідних зон;

мовний бар'єр (англійську знають не всюди);

складна і довга дорога з України;

велика кількість росіян;

тропічний клімат підходить не для всіх.

Таїланд поєднує високу якість обслуговування з екзотикою, активними розвагами та доступними цінами, однак туристам, які погано переносять спеку, довгі перельоти і високу вологість, варто зупинити вибір на інших курортах.

Скільки коштує відпочинок у Таїланді

Якщо купувати тур на тиждень, вартість з людини перебуває на рівні 1000 доларів. Проте можна самостійно займатися організацією поїздки і бронювати житло на Booking. Поселення на шість ночей у двомісному номері обійдеться орієнтовно у 3 600 грн. Решту бюджету вийде витратити на переліт, оформлення документів та супутні потреби.

Вартість проживання у готелях Таїланду. Фото: скриншот

Чим престижніший готель, тим більше доведеться заплатити за проживання. На вибір мандрівників — чимало закладів лише для дорослих, тобто поселитися з дітьми не вдасться. Такий варіант чудово підійде туристам, які хочуть провести час у тиші, не стикаючись з дитячими розвагами.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує відпочинок у Греції під час оксамитового сезону. Мінімальна вартість туру становить 26 000 грн за три ночі. В таку суму обійдеться поселення у п'ятизірковому готелі в Олімпійській Рив'єрі.

Також Новини.LIVE розповідали, що кажуть українці про відпочинок у Єгипті. Ми зібрали відгуки туристів про плюси та мінуси поїздки на популярний курорт. Вартість подорожі залежить від готелю, однак починається від 1000 доларів за п'ять ночей.