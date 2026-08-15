Отдых в Таиланде в бархатный сезон: о каких плюсах и минусах говорят украинцы

Туристы на пляже в Таиланде. Фото: Новини.LIVE

В бархатный сезон украинцы активно отдыхают на курортах "все включено". Одним из популярных направлений в последние годы является Таиланд. Мы узнали, что говорят туристы о поездке, какие преимущества и недостатки отмечают в 2026 году. Среди основных минусов, о которых говорят почти все — большое количество россиян на пляжах и в отелях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, нужно ли ехать на отдых в Таиланд и сколько это стоит для украинцев.

Почему туристы выбирают Таиланд

Отдыхающие сходятся во мнении об одном из важнейших плюсов отдыха в Таиланде — бюджетность. Проживание в отелях по системе обслуживания "все включено" не требует значительных финансовых затрат, а сервис находится на высоком уровне.

Более того, украинцам реально прожить в Таиланде с доходом около 1000 евро в месяц. Для комфортной жизни этой суммы не хватит, однако базовый минимум покрыть удастся.

Другие преимущества поездки на курорты включают приятную температуру даже осенью и ранней весной, экзотическую природу с джунглями, водопадами и коралловыми рифами, разнообразную кухню на любой вкус и развитую туристическую инфраструктуру.

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Недостатков отдыха тоже хватает. Пользовательница социальной сети Threads, которая долгое время прожила за границей, выделила несколько минусов поездки в Таиланд:

адская жара летом;

сложность легализации — только через визу;

отсутствие пешеходных зон;

языковой барьер (английский знают не везде);

сложный и долгий путь из Украины;

большое количество россиян;

тропический климат подходит не всем.

Таиланд сочетает высокое качество обслуживания с экзотикой, активными развлечениями и доступными ценами, однако туристам, которые плохо переносят жару, длительные перелеты и высокую влажность, стоит остановить свой выбор на других курортах.

Сколько стоит отдых в Таиланде

Если покупать тур на неделю, стоимость с человека составляет около 1000 долларов. Однако можно самостоятельно организовать поездку и забронировать жилье на Booking. Проживание на шесть ночей в двухместном номере обойдется примерно в 3 600 грн. Остальную часть бюджета придется потратить на перелет, оформление документов и сопутствующие расходы.

Стоимость проживания в отелях Таиланда. Фото: скриншот

Чем престижнее отель, тем больше придется заплатить за проживание. На выбор путешественников — немало заведений только для взрослых, то есть поселиться с детьми не удастся. Такой вариант прекрасно подойдет туристам, которые хотят провести время в тишине, не сталкиваясь с детскими развлечениями.

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