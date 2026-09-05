Відпочинок у Туреччині в оксамитовий сезон: скільки коштує та який курорт обрати

Морське узбережжя в Туреччині. Фото: Tripadvisor

Українцям доступні різні варіанти бюджетного відпочинку в оксамитовий сезон, а найпопулярнішим напрямком залишається Туреччина. У вересні кількість туристів набагато менша, ніж у розпал сезону, а ціни вигідніші. На вибір мандрівників — безліч курортів за системою обслуговування "все включено", які пропонують якісний сервіс.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує відпочинок у Туреччині в оксамитовий сезон та які курорти варто відвідати українцям.

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Найпопулярніші курорти Туреччини

Іноземці можуть обрати курорт залежно від ціни і мети перебування. Хтось хоче насолодитися пляжним відпочинком в оксамитовий сезон, а комусь потрібні активні розваги чи екскурсії до визначних культурних пам'яток. Поціновувачем моря радять відвідати:

на Середземноморському узбережжі — Анталію, Аланію, Кемер і Белек;

на Егейському узбережжі — Бодрум і Фетхіє.

Всі курорти характеризуються розвиненою туристичною інфраструктурою, безліччю готелів на різний бюджет, які працюють за системою "все включено", різноманіттям розваг для дітей і дорослих, великою кількістю культурних локацій тощо.

Скільки коштує відпочинок у Туреччині

Оксамитовий сезон триватиме до середини жовтня, а турецький клімат дозволяє комфортно себе почувати на пляжі та у воді навіть наприкінці вересня. Якщо не було часу поїхати у відпустку влітку 2026 року, можна організувати пізню подорож.

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Вартість відпочинку в Туреччині. Фото: скриншот

Тур для однієї людини обійдеться щонайменше у 23 000 грн за чотири ночі. Стільки коштує поселення у чотиризірковому готелі Аланії, де гостям пропонують відкриті басейни, водні гіркі, ігровий майданчик, спортивні розваги та інші зручності. А пляж розташований на відстані 250 метрів.

Орієнтовно 23 500 грн доведеться заплатити за поселення у тризірковому готелі, який працює за системою обслуговування All Inclusive. Приміщення розташоване у Кемері неподалік визначних культурних пам'яток та в кількох хвилинах ходьби до пляжу. Гості мають доступ до великого басейну, ігрового майданчика, ресторану, бару та SPA.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, де пенсіонери можуть бюджетно відпочити в оксамитовий сезон. Серед найпопулярніших варіантів — Болгарія і Чорногорія. За п'ятиденну поїздку українцям доведеться віддати кілька сотень доларів станом на вересень 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, куди поїхати у відпустку на грецькі острови після закінчення літнього сезону. Вибір залежить від розвитку інфраструктури та вартості проживання. Найчастіше туристи відвідують Крит, Санторіні, Корфу та Родос.