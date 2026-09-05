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Головна Економіка Турецькі курорти в оксамитовий сезон: куди поїхати українцям у вересні

Турецькі курорти в оксамитовий сезон: куди поїхати українцям у вересні

Ua ru
5 вересня 2026 10:05
Відпочинок у Туреччині в оксамитовий сезон: скільки коштує та який курорт обрати
Морське узбережжя в Туреччині. Фото: Tripadvisor

Українцям доступні різні варіанти бюджетного відпочинку в оксамитовий сезон, а найпопулярнішим напрямком залишається Туреччина. У вересні кількість туристів набагато менша, ніж у розпал сезону, а ціни вигідніші. На вибір мандрівників — безліч курортів за системою обслуговування "все включено", які пропонують якісний сервіс.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує відпочинок у Туреччині в оксамитовий сезон та які курорти варто відвідати українцям.

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Найпопулярніші курорти Туреччини

Іноземці можуть обрати курорт залежно від ціни і мети перебування. Хтось хоче насолодитися пляжним відпочинком в оксамитовий сезон, а комусь потрібні активні розваги чи екскурсії до визначних культурних пам'яток. Поціновувачем моря радять відвідати:

  • на Середземноморському узбережжі — Анталію, Аланію, Кемер і Белек;
  • на Егейському узбережжі — Бодрум і Фетхіє.

Всі курорти характеризуються розвиненою туристичною інфраструктурою, безліччю готелів на різний бюджет, які працюють за системою "все включено", різноманіттям розваг для дітей і дорослих, великою кількістю культурних локацій тощо.

Скільки коштує відпочинок у Туреччині

Оксамитовий сезон триватиме до середини жовтня, а турецький клімат дозволяє комфортно себе почувати на пляжі та у воді навіть наприкінці вересня. Якщо не було часу поїхати у відпустку влітку 2026 року, можна організувати пізню подорож.

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Вартість відпочинку в Туреччині. Фото: скриншот

Тур для однієї людини обійдеться щонайменше у 23 000 грн за чотири ночі. Стільки коштує поселення у чотиризірковому готелі Аланії, де гостям пропонують відкриті басейни, водні гіркі, ігровий майданчик, спортивні розваги та інші зручності. А пляж розташований на відстані 250 метрів.

Орієнтовно 23 500 грн доведеться заплатити за поселення у тризірковому готелі, який працює за системою обслуговування All Inclusive. Приміщення розташоване у Кемері неподалік визначних культурних пам'яток та в кількох хвилинах ходьби до пляжу. Гості мають доступ до великого басейну, ігрового майданчика, ресторану, бару та SPA.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, де пенсіонери можуть бюджетно відпочити в оксамитовий сезон. Серед найпопулярніших варіантів — Болгарія і Чорногорія. За п'ятиденну поїздку українцям доведеться віддати кілька сотень доларів станом на вересень 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, куди поїхати у відпустку на грецькі острови після закінчення літнього сезону. Вибір залежить від розвитку інфраструктури та вартості проживання. Найчастіше туристи відвідують Крит, Санторіні, Корфу та Родос.

Туреччина відпочинок відпустка курорти ціни
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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