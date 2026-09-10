Бюджетный отпуск в Египте для украинцев: какие даты выгодные для курортного отдыха

Египетский курорт. Фото: Tripadvisor

Украинцы могут бюджетно отдохнуть в Египте, если правильно выберут время для отпуска на море. Летом на курортах традиционно высокие цены, а дополнительным минусом является жара, которую способны перенести не все туристы. Однако ближе к декабрю стоимость проживания в отелях существенно снижается, а температура воздуха становится комфортной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на блог турагента Екатерины Козловой в TikTok.

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Когда выгодно ехать на отдых в Египет

Украинка около 17 лет работает в сфере туризма и знает, как максимально удешевить курортный отпуск. Она назвала самый бюджетный период для отдыха в Египте, когда температура воздуха и моря остается комфортной, а спрос снижается, что приводит к падению цен в отелях.

"С конца ноября и примерно до 20 декабря туры в Египет самые дешевые. Осенние каникулы уже закончились, а зимние еще не начались. В отелях начинается спад, туристов становится меньше. Чтобы стимулировать поток людей, отели снижают цены", — рассказала турагент.

@tourmapa Когда покупать туры в Египет дешевле всего? 🇪🇬 Как раз сейчас наступает тот период, когда хочется продлить лето 🌴 И у меня для вас есть 100% схема, как сделать это максимально выгодно. 📅 Период отдыха: с конца ноября до 20 декабря. 🔥 Пакетные туры: лучше всего бронировать в начале ноября. ✈️ Индивидуальные туры с вылетом из Европы: бронировать лучше уже в сентябре. Почему именно этот период часто оказывается самым дешёвым? Это межсезонье — между детскими каникулами и новогодними праздниками. Спрос снижается, и отельеры начинают предлагать очень привлекательные цены, чтобы заполнить отели в низкий сезон. А самое приятное — погода все еще прекрасная, море теплое, и можно полноценно насладиться отдыхом без переплат ☀️🌊 А вы знали об этом периоде для отдыха в Египте? Если хотите в этом сезоне полететь в Египет — напишите нам. Подскажем, когда именно удобнее всего бронировать ваш тур, и подберем лучшие варианты по цене и качеству. 🇪🇬 #турмапаегипет #египет #шармэльшейх #хургада #турывегипет Читайте также: ♬ оригинальная аудиозапись — tourmapa

Женщина посоветовала заказывать услуги агентств за несколько недель до запланированной поездки, в частности в конце октября или начале ноября. А туристам, которые организуют отпуск самостоятельно, стоит бронировать места в отелях и билеты на самолет уже в сентябре.

Сколько стоит отдых в Египте

Проживание в трехзвездочном отеле Шарм-эль-Шейха в конце ноября обойдется путешественникам как минимум в 23 000 грн. Это стоимость проживания в течение пяти ночей с человека по системе "все включено". В сумму также входит перелет из Молдовы.

Стоимость отдыха в Египте. Фото: скриншот

Важно выбирать отели, защищенные от ветра. Ближе к зиме в Египте ухудшаются погодные условия, заставляя туристов ходить по пляжу чуть ли не в куртках. Опытные отдыхающие советуют не ехать в Хургаду, а в Шарм-эль-Шейхе останавливаться в районах Рас-ум-эль-Сид, Наама-Бей или Шарм-эль-Майя.

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