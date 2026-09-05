Фестиваль Burning Man в 2026 году удивил многих: какими были цены на билеты

Люди на велосипедах в пустыне. Фото: Pexels

В штате Невада, США, почти завершился Burning Man — ежегодный масштабный фестиваль в формате социального эксперимента. Он начался 30 августа и продлится до 7 сентября включительно. Люди со всего мира приехали в пустыню Блэк-Рок для самовыражения, отдыха и участия в культурных перформансах. Мы узнали, сколько им пришлось заплатить за вход в город Black Rock City.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Burning Man.

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Стоимость билетов на Burning Man 2026

Чтобы попасть на фестиваль, необходимо купить билет на проживание во временном городе Блэк-Рок-Сити, построенном специально для этого мероприятия. Продажа билетов для команд с художественными инсталляциями стартовала в начале марта, а в общем доступе билеты появились в конце апреля.

Цены для различных категорий участников Burning Man в 2026 году составляли 550, 675, 775, 975, 1 500 и 3 000 долларов. Количество входных билетов по 550 долларов было очень ограниченным. Дополнительный пропуск на транспортное средство стоил 165 долларов.

"Цены в 2026 году снижены, чтобы сделать Блэк-Рок-Сити более доступным. Покупая дорогой билет, вы помогаете большему количеству людей ощутить магию Burning Man, финансируете гранты для художников и покрываете операционные расходы", — говорится на сайте.

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Какая тематика Burning Man в 2026 году

Каждый год основная тематика фестиваля меняется. В 2026 году организаторы выбрали концепцию Axis Mundi, что переводится как "ось мира". Она предполагает наличие некой космической оси (или центра сотворения мира), которая соединяет людей с высшими силами и природой.

В разных культурах существуют мифологические образы, похожие на Axis Mundi: например, славянский Великий Дух, дерево Сейба у майя, норвежский Иггдрасиль, космические столбы у древних греков и пр.

"Burning Man — это напоминание через коллективные действия о том, что мы не одиноки, что мы — часть чего-то большего. Каждый день люди объединяются, чтобы прочувствовать формы творчества и щедрости, которые являются нашими правами с рождения", — объяснили концепцию создатели фестиваля.

Кстати, украинский художественный проект Hero Armor присоединился к Burning Man в этом году. Футуристическая скульптура, по словам авторов, посвящена памяти, внутренней силе и способности человека рассказывать истории о тех, кого уже нет рядом. Если обобщить, Hero Armor — олицетворение украинцев, которые встали на защиту государства, но не вернулись с фронта.

Что еще нужно знать украинцам

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