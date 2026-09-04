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Главная Экономика Восемь дней культурного безумия: сколько стоит поездка на Burning Man

Восемь дней культурного безумия: сколько стоит поездка на Burning Man

Ua ru
4 сентября 2026 17:12
Безумная атмосфера Burning Man: что происходит на фестивале и сколько стоит участие
Люди вокруг костра. Фото: Burning Man

В сентябре многие украинцы выбирают в качестве места отдыха бюджетные курорты, дабы провести отпуск на море в бархатный сезон. Альтернативным вариантом для туристов, желающих получить незабываемые впечатления и принять участие в масштабном фестивале самовыражения, является Burning Man. Мы узнали, какую минимальную сумму нужно собрать на дальнюю поездку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост украинского блогера в Instagram.

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Что такое Burning Man

Ежегодно в пустыне Блэк-Рок на северо-западе штата Невада (США) проходит восьмидневное мероприятие в формате социального эксперимента и радикального самовыражения. Его часто называют фестивалем, хотя создатели категорически против такого термина. На официальном сайте Burning Man приводятся другие определения: сообщество, глобальное культурное движение.

Специально для мероприятия с нуля возводят временный город Black Rock City посреди пустынных песков. Главными художественными перформансами являются презентации крупных футуристических и сюрреалистических инсталляций в зависимости от конкретной тематики, которая меняется каждый год.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среди главных правил Burning Man — отсутствие денег, самовыражение в любой форме, гражданская ответственность (обязательное соблюдение законов и уборка после окончания фестиваля), полная самостоятельность в обеспечении себя жильем и безопасностью.

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Самый бюджетный Burning Man

Украинский блогер, посетившая Black Rock City в 2026 году, поделилась в социальной сети Instagram информацией о том, какой минимальной суммы хватит для участия в Burning Man. Ее расчеты бюджетной поездки выглядят так:

  • автобус из города Рино — 149 долларов в одну сторону;
  • билет на фестиваль — от 550 долларов;
  • палатка — от 80 долларов;
  • спальный мешок — 30 долларов;
  • душ-тент — 40 долларов.

"Burning Man живет по принципу дарения — в разных кемпах можно бесплатно получить еду и напитки. О туалете можно не беспокоиться, повсюду стоят официальные биокабинки. Теперь посчитаем: автобус — 298 долларов туда и обратно, билет — 550 долларов, снаряжение — 150 долларов. Получается 998 долларов", — рассказала девушка.

Она посоветовала пользоваться велосипедами, которые выдают бесплатно, ведь после многих часов танцев и других активностей сил на возвращение в свою палатку почти не остается. Кроме того, стоит позаботиться о павербанках для гаджетов, хотя лучший вариант — вообще отложить телефон на восемь дней и полностью погрузиться в атмосферу Burning Man.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какая сумма нужна для успешного въезда в Польшу. Иностранцы должны подтвердить свою платежеспособность, для этого необходимо предъявить наличные в минимальном размере. Мы узнали, сколько придется накопить для пересечения границы в сентябре.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие металлы считаются цветными и сколько можно заработать, продавая лом. Украинцы сдают металлические конструкции на переработку, получая определенный доход. Выгоднее всего накапливать медь, средняя стоимость которой достигает 450 грн/кг.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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