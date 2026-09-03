Продажа меди, алюминия и других цветных металлов: какой лом принесет больше денег в сентябре

Металлические конструкции на свалке. Фото: Pexels

Украинцы могут получать хороший доход от лома, продавая цветные металлы. Однако не все граждане знают, как отличить этот класс материалов от других и сколько в среднем стоит 1 килограмм сырья на внутреннем рынке. Продажа конструкций на повторную переработку считается эффективным способом заработка в 2026 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие металлы считаются цветными и сколько они стоят в начале сентября.

Реклама

Что такое цветные металлы

Определение термина можно найти в ДСТУ 3790-98 "Металлургия цветных металлов". Согласно документу, цветными считаются все металлы, не содержащие железа в качестве основного элемента. Именно поэтому различают чермет, рыночная стоимость которого невелика, и другое сырье, цены на которое достигают нескольких сотен гривен за килограмм.

Основные группы цветных металлов классифицируются по плотности, редкости и химической активности. Различают такие материалы:

легкие — алюминий, магний, титан;

тяжелые — медь, цинк, никель, свинец;

благородные — золото, серебро, платина;

редкоземельные — лантан, неодим, церий.

Они характеризуются уникальными свойствами, различной сферой применения и значительным спросом. Черный лом — железо, сталь и чугун — не может похвастаться такими физико-химическими свойствами, что отразилось на стоимости вторичного сырья.

Читайте также:

Сколько стоят цветные металлы

Предприятия закупают лом для повторной переработки металлов. Это помогает сократить затраты на добычу и немного улучшить экологию. Ознакомиться с актуальными ценами можно на официальных сайтах компаний, принимающих металлические конструкции.

По состоянию на четверг, 3 сентября, средняя стоимость 1 кг лома находится на таком уровне:

медь — 460 грн;

никель — 380 грн;

латунь — 260 грн;

титан — 80 грн;

алюминий — 70 грн;

цинк — 60 грн.

Цветные металлы можно найти в домашних условиях, поскольку они содержатся в бытовых приборах, элементах интерьера, сантехнических изделиях, транспортных средствах, электронике и т. д. Накапливать и продавать коммунальный лом запрещено, это наказывается суровыми штрафами и может не ограничиться административной ответственностью.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как увеличить доходы от продажи лома в 2026 году. Украинцы могут предпринять несколько простых шагов для получения максимальной прибыли. Среди эффективных советов — очистка металлических конструкций от грязи и сортировка лома перед продажей.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит 1 г золота в начале сентября 2026 года. Мировые цены колеблются в пределах 4 300 долларов за унцию, что положительно отразилось на стоимости драгоценного металла в банках и ломбардах. Мы узнали, какой доход гарантирован украинцам.