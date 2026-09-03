Продаж міді, алюмінію та інших кольорових металів: який брухт принесе більше грошей у вересні

Заробіток на брухті: які метали вважають кольоровими та ціни за 1 кг
Українці можуть отримувати хороший дохід від брухту, продаючи кольорові метали. Водночас не всі громадяни знають, як відрізнити цей клас матеріалів від інших і скільки у середньому коштує 1 кілограм сировини на внутрішньому ринку. Продаж конструкцій на повторне перероблення вважається ефективним способом заробітку у 2026 році.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які метали вважаються кольоровими і скільки коштують на початку вересня.
Що таке кольорові метали
Визначення терміну можна знайти в ДСТУ 3790-98 "Металургія кольорових металів". Згідно з документом, кольоровими вважаються всі метали, що не містять заліза як основного елемента. Саме тому розділяють чормет, ринкова вартість якого невелика, та іншу сировину з цінами до кількох сотень гривень за кілограм.
Основні групи кольорових металів класифікують за щільністю, рідкістю та хімічною активністю. Розрізняють такі матеріали:
- легкі — алюміній, магній, титан;
- важкі — мідь, цинк, нікель, свинець;
- благородні — золото, срібло, платина;
- рідкоземельні — лантан, неодим, церій.
Вони характеризуються унікальними властивостями, різною сферою застосування і значним попитом. Чорний брухт — залізо сталь і чавун — не може похвалитися такими фізико-хімічними ознаками, що відобразилося на вартості вторинної сировини.
Скільки коштують кольорові метали
Підприємства купують брухт для повторного перероблення металів. Це допомагає зменшити витрати на видобуток і трохи покращити екологію. Ознайомитися з актуальними цінами можна на офіційних сайтах компаній, які приймають металеві конструкції.
Станом на четвер, 3 вересня, середня вартість 1 кг брухту перебуває на такому рівні:
- мідь — 460 грн;
- нікель — 380 грн;
- латунь — 260 грн;
- титан — 80 грн;
- алюміній — 70 грн;
- цинк — 60 грн.
Знайти кольорові метали можна в домашніх умовах, оскільки вони містяться у побутових приладах, елементах інтер'єру, сантехнічних виробах, транспортних засобах, електроніці тощо. Комунальний брухт накопичувати і продавати заборонено, це карається суворими штрафами та може не обмежитися адміністративною відповідальністю.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, як збільшити доходи від продажу брухту у 2026 році. Українці можуть зробити кілька простих кроків для отримання максимального прибутку. Серед ефективних порад — очищення металевих конструкцій від бруду та сортування брухту перед продажем.
Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує 1 г золота на початку вересня 2026 року. Світові ціни коливаються у межах 4 300 доларів за унцію, що позитивно відобразилося на вартості дорогоцінного металу в банках і ломбардах. Ми дізналися, який дохід гарантований українцям.