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Головна Економіка Заробіток на брухті: які метали вважають кольоровими та ціни за 1 кг

Заробіток на брухті: які метали вважають кольоровими та ціни за 1 кг

Ua ru
3 вересня 2026 18:05
Продаж міді, алюмінію та інших кольорових металів: який брухт принесе більше грошей у вересні
Металеві конструкції на звалищі. Фото: Pexels

Українці можуть отримувати хороший дохід від брухту, продаючи кольорові метали. Водночас не всі громадяни знають, як відрізнити цей клас матеріалів від інших і скільки у середньому коштує 1 кілограм сировини на внутрішньому ринку. Продаж конструкцій на повторне перероблення вважається ефективним способом заробітку у 2026 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які метали вважаються кольоровими і скільки коштують на початку вересня.

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Що таке кольорові метали

Визначення терміну можна знайти в ДСТУ 3790-98 "Металургія кольорових металів". Згідно з документом, кольоровими вважаються всі метали, що не містять заліза як основного елемента. Саме тому розділяють чормет, ринкова вартість якого невелика, та іншу сировину з цінами до кількох сотень гривень за кілограм.

Основні групи кольорових металів класифікують за щільністю, рідкістю та хімічною активністю. Розрізняють такі матеріали:

  • легкі — алюміній, магній, титан;
  • важкі — мідь, цинк, нікель, свинець;
  • благородні — золото, срібло, платина;
  • рідкоземельні — лантан, неодим, церій.

Вони характеризуються унікальними властивостями, різною сферою застосування і значним попитом. Чорний брухт — залізо сталь і чавун — не може похвалитися такими фізико-хімічними ознаками, що відобразилося на вартості вторинної сировини.

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Скільки коштують кольорові метали

Підприємства купують брухт для повторного перероблення металів. Це допомагає зменшити витрати на видобуток і трохи покращити екологію. Ознайомитися з актуальними цінами можна на офіційних сайтах компаній, які приймають металеві конструкції.

Станом на четвер, 3 вересня, середня вартість 1 кг брухту перебуває на такому рівні:

  • мідь — 460 грн;
  • нікель — 380 грн;
  • латунь — 260 грн;
  • титан — 80 грн;
  • алюміній — 70 грн;
  • цинк — 60 грн.

Знайти кольорові метали можна в домашніх умовах, оскільки вони містяться у побутових приладах, елементах інтер'єру, сантехнічних виробах, транспортних засобах, електроніці тощо. Комунальний брухт накопичувати і продавати заборонено, це карається суворими штрафами та може не обмежитися адміністративною відповідальністю.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як збільшити доходи від продажу брухту у 2026 році. Українці можуть зробити кілька простих кроків для отримання максимального прибутку. Серед ефективних порад — очищення металевих конструкцій від бруду та сортування брухту перед продажем.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує 1 г золота на початку вересня 2026 року. Світові ціни коливаються у межах 4 300 доларів за унцію, що позитивно відобразилося на вартості дорогоцінного металу в банках і ломбардах. Ми дізналися, який дохід гарантований українцям.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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