Ціни на золото в банках і ломбардах України: скільки можна заробити у вересні

Золоті злитки на стелажі. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть заробити чимало коштів, здаючи золото або коштовності з дорогоцінного металу, враховуючи світові ціни. Протягом 2026 року його вартість досягала історичних максимумів, однак протягом останніх місяців спостерігається суттєва низхідна тенденція. Дохід громадян, які вирішили продати золоті прикраси, все одно вражає.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на золото у банках і ломбардах України станом на початок вересня.

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Вартість золота від НБУ

За даними спеціалізованого порталу GoldPrice, унція золота коштує 4 313 доларів станом на середу, 2 вересня. В річному розрізі ціна піднялася на понад 21%, або 777 доларів за унцію. За попередні 30 днів відбулося дорожчання на 6,22% (254 долари), що свідчить про зацікавленість інвесторів у дорогоцінному металі.

На офіційному сайті Національного банку постійно публікують закупівельні ціни на золото, оскільки регулятор виконує обов'язки накопичення та зберігання золотовалютних резервів. Він купує метал у суб'єктів господарювання за конкурентною вартістю та щоденно змінює показники в разі коливань на світовому ринку.

В середу, 2 вересня, ціна за 1 грам золота перебуває на такому рівні:

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метал, доведений до найвищих стандартів якості — 6 191,81 грн;

метал, який потребує доведення до стандартів якості — 6 173,23 грн;

метал, що не відповідає вимогам якості — 6 129,89 грн.

Окремо НБУ публікує закупівельні ціни на золото у брухті:

333 проба — 2 041,25 грн/грам;

375 проба — 2 298,71 грн/грам;

500 проба — 3 064,95 грн/грам;

583 проба — 3 573,73 грн/грам;

585 проба — 3 585,99 грн/грам;

750 проба — 4 597,42 грн/грам;

900 проба — 5 516,90 грн/грам;

916 проба — 5 614,98 грн/грам;

958 проба — 5 872,43 грн/грам;

999 проба — 6 123,76 грн/грам;

999,9 проба — 6 129,28 грн/грам.

"Золото проб, не зазначених у таблиці, купувати за обчисленими цінами, виходячи із ціни 6 129,89 гривні. Зубні протези, що були в користуванні, які містять золото 900/750 проб, купувати за ціною 4 965,21 гривні за грам", — йдеться в документі НБУ.

Скільки коштує золото в ломбарді

Якщо потрібно швидко знайти гроші, можна звернутися до ломбарду, запропонувавши на продаж золоті прикраси. Там приймають каблучки, сережки, ланцюжки, хрестики, годинники, підвіски, браслети та інші вироби з дорогоцінного металу. В одному з популярних українських ломбардів можна розраховувати на такі суми за 1 грам золота:

375 проба — до 2 446 грн;

500 проба — до 3 261 грн;

583 проба — до 3 802 грн;

585 проба — до 3 816 грн;

750 проба — до 4 892 грн;

850 проба (стоматологічне золото) — до 5 276 грн;

900 проба — до 5 870 грн;

916 проба — до 5 974 грн;

958 проба (злитки) — до 6 248 грн.

Звісно, дохід може відрізнятися залежно від населеного пункту і закладу, а також світових цін на золото. Для отримання максимальної вигоди від продажу прикрас необхідно заздалегідь перевірити актуальні прайси кількох ломбардів та обрати найкращий для себе варіант.

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