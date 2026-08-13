Ціни на брухт латуні в серпні 2026 року: який дохід принесе один кілограм металу

Працівники на звалищі брухту. Фото: Pexels

Одним із популярних варіантів додаткового заробітку є продаж брухту в Україні. Домогтися максимального доходу можна шляхом реалізації кольорових металів, зокрема міді, алюмінію, латуні тощо. Ціни на сировину починаються від кількох десятків і доходять до сотень гривень. Ми дізналися, скільки реально заробити на латуні в серпні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує брухт латуні в серпні.

Які ціни на брухт латуні в Україні

Цей кольоровий метал цінують за властивості, зокрема легкість переплавлення без втрати якісних характеристик і стабільний попит у промисловості. Більшу ціну від підприємства можна отримати шляхом правильної підготовки брухту — очищення від бруду, пластику, гуми, фарби та ін.

Знайти латунь нескладно в домашніх умовах, оскільки вона міститься у сантехнічних виробах, побутових приладах, трубах, елементах декору (ручки і замки), радіаторах. Це другий за затребуваністю кольоровий метал після міді, тому його вартість може приємно здивувати.

Ми промоніторили офіційні сайти кількох компаній, які займаються купівлею брухту, і з’ясували потенційний дохід українців від продажу. Станом на першу половину серпня 2026 року середні ціни за кілограм вторинної сировини перебувають на такому рівні:

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Київська область — до 260 грн;

Запорізька область — до 284 грн;

Вінницька область — до 270 грн;

Львівська область — до 272 грн;

Дніпропетровська область — до 280 грн;

Одеська область — до 284 грн;

Сумська область — до 284 грн;

Харківська область — до 272 грн.

Вартість брухту латуні в Харкові. Фото: скриншот

Вартість брухту на регіональних ринках

В липні 2026 року ціни на вторинну сировину впали, продовжуючи червневу тенденцію. Турецький ринок демонстрував високу волатильність, а середні котирування знизилися на 2,5%. У США також зафіксували помірне зниження показників на 5% через послаблення експортного попиту і літні ремонтні роботи на заводах.

На території Європейського Союзу ціни знижувалися з нетиповою швидкістю. Найбільше "дісталося" Німеччині — один із сортів брухту за місяць подешевшав на 8%. Головними негативними чинниками називають рекордну спеку та обміління річок, що призвело до логістичної кризи.

"Через обміління Рейну, Дунаю та Одри річкові судна завантажували лише на 30-50%, а перевезення Одрою призупинили. Перенаправити вантажі на залізницю й автотранспорт не вдалося — дався взнаки дефіцит вагонів, ремонт колій та зростання вартості фрахту", — зазначили фахівці порталу GMK Center.

В Китаї середні котирування в липні знизилися на 5% через слабкий попит з боку кінцевих споживачів. Водночас учасники ринку зберігають позитивні очікування і передбачають стабілізацію цін у вересні 2026 року.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, де вигідніше продавати чормет і мідь у серпні 2026 року. Ціни на брухт можуть суттєво варіюватися в різних областях України. Тому не завадить спершу дізнатися актуальну вартість на кількох підприємствах, аби вибрати найкращий варіант.

Також Новини.LIVE розповідали, які метали найвигідніше здавати на брухт українцям. Серед дорогої кольорової сировини — мідь, яка коштує в середньому 450 грн/кг. Продавати можна кабелі, деталі транспортних засобів, побутові прилади, монети, інструменти та ін.